Schwabenbund erweitert seinen Expertenkreis

Im Juli haben sich Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft in Zusmarshausen auf Einladung des Schwabenbundes getroffen. Man war sich dabei einig, dass eine stärkere regionale Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Digitalisierung und einer zunehmenden Globalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt und regionale Grenzen verschwimmen lässt. Gemeinsam können vielerorts die Stärken und Chancen der Teilräume wirkungsvoller entfaltet und Herausforderungen besser gemeistert werden, ohne die Selbstbestimmung der Teilräume infrage zu stellen.

Expertenkreis wird erweitert

Auf Basis dieses grundsätzlichen Verständnisses möchte man nun den Expertenkreis erweitern und in einen stärkeren Dialog treten. Unter dem Dach des Schwabenbundes als bereits etablierten länderübergreifenden Verbund aus Politik und Wirtschaft mit der Zielsetzung, die Region zwischen den Metropolregionen erfolgreich zu positionieren und regionalen Anliegen mehr Gewicht auf nationaler und europäischer Ebene zu verleihen, werden die Gespräche weitergeführt. Im Rahmen dieses Spitzengesprächs trafen sich unter anderem: Markus Anselment (stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben), Dr. Hans Reichhart (Landrat Landkreis Günzburg), Martin Sailer (Landrat Landkreis Augsburg und Bezirkstagspräsident Schwaben), Dr. Andreas Kopton (Präsident der IHK Schwaben), Reinhold Braun (stellvertretender Präsident der IHK Schwaben und Vorstandsmitglied der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land), Gerhard Pfeifer (stellvertretender Präsident der IHK Schwaben), Josef Brandner (stellvertretender Präsident der IHK Schwaben und Sprecher des Vorstandes des Schwabenbund e.V.), Dr. Marc Lucassen (Hauptgeschäftsführer IHK Schwaben) und Werner Weigelt (Geschäftsführer Schwabenbund e.V.).

Über den Schwabenbund

Der Schwabenbund e.V. ist eine grenzüberschreitende Kooperation von Städten, Landkreisen, Wirtschaftsorganisationen und Regionalverbünden in Bayern und Baden-Württemberg. Ziel ist die Stärkung und Vernetzung Schwabens und Positionierung zwischen den süddeutschen Metropolregionen. Der Schwabenbund will durch Bündelung gemeinsamer Interessen und Kräfte die räumliche Entwicklung in der Region sichern, nachhaltig stärken und Barrieren abbauen.