Schüler besuchen M+E Info Truck bei Berger in Ottobeuren

Die Auswahl an Ausbildungsberufen ist riesig. Verständlich, dass viele Jugendliche in den Abschlussklassen vor der Qual der Wahl stehen. Um Schüler bei der Berufsfindung zu unterstützen, fährt der M+E Info Truck von bayme vbm unter dem Motto „Faszination Technik“ quer durch Bayern und informiert über Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie.

150 Teilnehmer begrüßt

Vom 9. bis 12. Mai 2022 stand der Truck auf dem Betriebsgelände von Berger Ottobeuren. Etwa 150 Schülerinnen und Schüler der siebten bis zehnten Klasse der Realschule Ottobeuren sowie der Mittelschulen Erkheim, Ottobeuren und Markt Rettenbach nutzten die Möglichkeit, den Truck sowie das Unternehmen Berger zu erkunden.

Mitmach- und Experimentstationen im Truck

Der zweigeschossige M+E Info Truck bietet auf rund 80 Quadratmetern zahlreiche Möglichkeiten, die „Faszination Technik“ praxisnah zu erleben. In der unteren Etage gab es viele Mitmach- und Experimentierstationen. Schüler könnten dort beispielsweise eine CNC-Maschine programmieren und anschließend ein Werkstück fräsen oder an einem Arbeitsplatz mit diversen Elektromodulen verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Schaltungen lösen. In der zweiten Etage stand die Berufskunde im Vordergrund.

Einblick in die Ausbildungs- und Arbeitssituation

Zwei Berger Azubis stellten auf einem großen Touchscreen den Beruf des Zerspanungsmechanikers sowie des Industriekaufmanns vor. Bei einem Rundgang durch die Fertigungshallen und die Lehrwerkstatt bekamen die Jugendlichen zudem einen Einblick in die Ausbildungs- und Arbeitssituation bei Berger und konnten sich mit den Azubis austauschen.

Ein Praxisorientiertes Informationsangebot für Schüler

Auch in Ottobeuren zu Besuch war Ralph Embacher, Referent für Arbeitsrecht von bayme vbm: „Nachdem in letzter Zeit viele Berufsinfoveranstaltungen ausgefallen sind, freue ich mich umso mehr, dass der M+E Info Truck heute bei Firma Berger steht. Gerade das praxisorientierte Informationsangebot hilft den Schülerinnen und Schülern in der beruflichen Orientierung weiter.“ Bei strahlendem Sonnenschein erwartete die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss noch eine kleine Stärkung sowie ein alkoholfreier Cocktail an der Berger-Bar.