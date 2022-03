Schloss Lautrach für Umweltengagement ausgezeichnet

Das Vier Sterne-Hotel Schloss Lautrach liegt im Herzen der Voralpenlandschaft des Unterallgäus, mitten im Illerwinkel. Den Reiz dieser Umgebung macht die Landschaft mit ihren artenreichen Wiesen und Wäldern, den Wasserläufen und den sanften Hügeln aus. Schloss Lautrach und seinen Mitarbeitenden sei der Schutz der Natur und des Klimas seit vielen Jahren ein großes Anliegen, meldet das Unternehmen. Deshalb nun auch die neueste Auszeichnung.

Der Prozess, das Hotel unter diesen ökologischen Gesichtspunkten fortlaufend zu optimieren, werde kontinuierlich vorangetrieben. Aktuell ist die Freude über die Auszeichnung für die freiwilligen Umweltleistungen vom „Umwelt + Klimapakt Bayern“ groß. Inzwischen fand die offizielle Übergabe der Urkunde durch den Landrat des Unterallgäus Alex Eder auf Schloss Lautrach statt.

Bereits 1998 erlangte das Hotel das Bayerische Umweltsiegel in Gold. „Seitdem leisten wir ein hohes Maß an praktiziertem Umweltschutz in unserem Haus. Angefangen von Waren und Produkten aus der Region, über strenge Mülltrennung und abbaubaren Reinigungsmitteln bis hin zu wertvollem Strom aus dem eigenen Blockheizkraftwerk. Das Sensibilisieren unserer Mitarbeitenden für Nachhaltigkeit trägt dazu bei, dass wir die vorgegebenen Kriterien des Umweltzeichens erfüllen“, erläutert Hotelleiterin Beate Bruchmann.