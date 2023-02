Rohde & Schwarz setzt Spatenstich für 60 Millionen Euro Neubau in Memmingen

Investition

Spatenstich mit Markus Söder: Rohde & Schwarz beginnt mit dem Bau seines neuen Technologiezentrums. Foto: Thomas Gierl / Rohde & Schwarz

Der Konzern baut seinen Fertigungsstandort in Memmingen aus. Was die Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG auf 18.000 Quadratmetern dafür baut.

Am Rohde & Schwarz-Standort Memmingen ist die Mikroelektronik in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Auch in der Zukunft werde diese Technologie eine tragende Rolle für den gesamten Konzern spielen. Treiber dieser Entwicklung seien die ständig steigenden Anforderungen an Bauelementen. Die Gebäudestruktur des Werk 1, in dem die Mikroelektronik bisher untergebracht ist, stößt dabei zunehmend an ihre Grenzen. Im Rahmen des Standortkonzepts 2025 hat sich Rohde & Schwarz deshalb entschlossen, ein Technologie- und Fertigungszentrum für rund 400 Arbeitsplätze zu errichten.

Bis Mitte 2024 soll dieses Gebäude als Technologie- und Fertigungszentrum für Rohde & Schwarz fertiggestellt sein. Foto: Rohde & Schwarz

Wozu dient das Technologie- und Fertigungszentrum von Rohde & Schwarz?

Mit dem nun erfolgten Spatenstich sind die Bauarbeiten in Memmingen offiziell gestartet. In dem etwa 18.000 Quadratmeter großen Gebäude wird die Mikroelektronik das gesamte Erdgeschoss belegen. Auch eine moderne Reinraumtechnik findet im sogenannten „Neubau Süd“ ein Zuhause. Außerdem werde die technische Ausbildung, die Prüfmittelentwicklung sowie die Fertigung von Luftfahrtelektronik und hochsicherer Kommunikationstechnik in dem Gebäude untergebracht. Bis Ende 2025 soll das Fertigungs- und Technologiezentrum komplett bezogen sein. „Mit dem Neubau in Memmingen unterstreichen wir unsere Strategie der eigenen Entwicklung und Fertigung in Deutschland. Unsere hohe Wertschöpfungstiefe und die räumliche Nähe zwischen Entwicklung und Fertigung haben sich stets als Erfolgsfaktoren erwiesen“, betont Christian Leicher, Vorsitzender der Geschäftsführung von Rohde & Schwarz.

Rohde & Schwarz sucht neue Mitarbeiter in Memmingen

Mit dem „Neubau Süd“ wolle Rohde & Schwarz seinen Anspruch als wichtiger Hightech-Arbeitgeber in der Region zementieren. „Aufgrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung suchen wir Dutzende neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem in der Entwicklung und Fertigung“, kündigt Michael Dill, Werkleiter in Memmingen, an und fügt hinzu: „Die neuen Räumlichkeiten versetzen uns in die Lage, unsere hochkomplexen Produkte noch effizienter, flexibler und mit höchster Qualität herzustellen. Rohde & Schwarz stärkt mit der Investition den Fertigungsstandort Memmingen nachhaltig, worüber wir uns natürlich sehr freuen.“

So nachhaltig ist der Neubau von Rohde & Schwarz

Das neue Gebäude werde letztendlich die Maße 135 mal 35 Meter fassen. Die Architektur mit vorgesetztem Kopfbau im Corporate Design von Rohde & Schwarz soll dem Werk ein zukunftsorientiertes und dynamisches Erscheinungsbild verleihen. Auf dem Dach erzeuge zukünftig eine Fotovoltaikanlage „grünen Strom“. Rohde & Schwarz wolle damit sein Engagement in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit fortsetzen. Bereits seit 2018 liefern entsprechende Anlagen auf dem Logistikgebäude und dem neuen Parkhaus des Standorts Memmingen umweltfreundlichen Strom.