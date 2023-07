Raico erzielt neuen Rekordumsatz

Bilanz

Geschäftsführer Manfred Hebel und geschäftsführender Gesellschafter Albert Inninger vor dem Raico Headquarters, Foto: Raico

2022 feierte die Raico Bautechnik GmbH mit Sitz in Pfaffenhausen ihr 30. Firmenjubiläum. Passend zum Jubiläum konnte der Allgäuer Spezialist für Fassaden-, Fenster- und Türsysteme auch eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnen: Der Umsatz ist im vergangenen Geschäftsjahr zweistellig gewachsen und erreichte damit einen neuen Höchststand seit Firmengründung.

Erfolgsfaktoren von Raiko

„In einem herausfordernden Marktumfeld, insbesondere mit Blick auf die internationalen Lieferketten, hat sich unsere langjährige Partnerschaft zu unseren Lieferanten als strategischer Wettbewerbsvorteil erwiesen. Dank schneller und pragmatischer Entscheidungen konnten wir den Bestand an Systembauteilen vorausschauend aufstocken und waren damit für unsere Kunden in allen Märkten zu jeder Zeit voll lieferfähig,“ erläutert Geschäftsführer Manfred Hebel.

Als weiteren wichtigen Erfolgsfaktor nennt Hebel das hohe Engagement des gesamten Raico-Teams sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Kundenservices. Die erfreuliche Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in der Anzahl der Beschäftigten wider, die ebenfalls einen neuen Höchststand erreichte. Neben klassischen Lehrberufen bietet das Unternehmen Stellen für Studierende der dualen Hochschule sowie vielfältige interne Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Ausbau der internationalen Marktpräsenz

Wachstumschancen sieht Raico vor allem im Ausbau seiner internationalen Marktpräsenz. Schon heute liegt die Exportquote des Familienunternehmens bei über 40 Prozent. Durch die Partnerschaft mit einem spanischen Aluminiumspezialisten konnte Raico die Internationalisierung zum Ende des Berichtsjahres einen wichtigen Schritt voranbringen. Dieser ist ein im spanischen Markt bestens etablierter Systemhersteller für Fenster und Türen, der nun auch exklusiv das Raico Produktportfolio in Spanien und Andorra vertreibt.

Neue Vertriebsgesellschaft in Nordamerika

Im laufenden neuen Geschäftsjahr hat die Raico einen weiteren Expansionsschritt in Nordamerika gesetzt: So wurde im Frühjahr 2023 in Kanada die Raico NA gegründet, eine Tochtergesellschaft mit einem bestehenden Vertriebspartner. Raico hält hier die Mehrheitsanteile. Die neue Vertriebsgesellschaft kann auf ein Netzwerk aufbauen und wird die Märkte in Kanada sowie die nördlichen US-Bundesstaaten bedienen. Im Fokus stehen anspruchsvolle amerikanische Architekturprojekte im Premiumsegment.

„Mit unserer hohen Produktqualität und der einfachen Konstruktion unserer Systeme sind wir für die internationalen Märkte hervorragend positioniert. Mit unserem Konstruktions- und Serviceteam in Pfaffenhausen können wir anspruchsvolle Projekte weltweit optimal unterstützen. Dies war unser Erfolgsgarant in den letzten drei Jahrzehnten und auch das Fundament für unseren zukünftigen Unternehmenserfolg. Mit der weiteren Internationalisierung machen wir Raico auch zunehmend unabhängiger von der Baukonjunktur in Deutschland,“ erläutert Albert Inninger, Gründer und Geschäftsführer der Raico Bautechnik GmbH.