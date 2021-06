Hat Raico aus Pfaffenhausen die Corona-Krise überwunden?

Die Raico Bautechnik GmbH konnte ihr vergangenes Geschäftsjahr trotz der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit einem guten Betriebsergebnis abschließen. Das verkündet das Unternehmen jetzt. Auch die Eigenkapitalquote des Familienunternehmens konnte im Berichtsjahr auf nun 51,5 Prozent weiter verbessert werden. „Aufgrund des Lockdowns hatten wir große Herausforderungen, unsere Kunden im In- und Ausland zu erreichen – und konnten dennoch ein erfolgreiches Jahr verbuchen“, erläutert Geschäftsführer Manfred Hebel. „Das ist ein Erfolg der gesamten Raico-Mannschaft, die einen außerordentlichen Teamgeist gezeigt hat. Alle Mitarbeiter haben sich gegenseitig unterstützt und sind neue Wege gegangen, die Kunden zu beraten und alle Geschäftsprozesse am Laufen zu halten.“

Als Stabilitätsanker erwies sich für das Unternehmen in der Pandemie das Zuliefernetzwerk: Rund 90 Prozent der Raico Lieferanten haben ihren Sitz in Deutschland, die übrigen in Nachbarländern. So gab es trotz Lockdown keine Unterbrechungen in der Lieferkette, verkündete der Bautechniker. Im Corona-Jahr konnte Raico auch einige wichtige Projekte realisieren. Darunter das KAFD Science Museum in Riad (Saudi-Arabien), das Europa-Center „Gateway Gardens“, ein neuer Büro- und Geschäftskomplex in Frankfurt, sowie ein neues Innovationszentrum der Firma Spartherm in Melle, Niedersachsen. Dazu kommt ein besonderes Projekt von Raico Pacific in der Südsee.

So sieht das von Raico Pacific fertiggestellte Gebäude in Kiritimati aus. Beherbergen wird es unter anderem Einkaufsläden und Übernachtungsmöglichkeiten. Foto: Raico

Für das laufende Geschäftsjahr plant Raico ein leichtes Umsatzwachstum. Dabei geht Geschäftsführer Hebel noch von einem verhaltenen Marktumfeld aus, insbesondere im Bereich der gewerblichen und öffentlichen Bautätigkeit. „Wir setzen gezielt auf Innovation, um unsere bisher erfolgreiche Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen zu können. Wir werden noch in diesem Jahr neue, Lösungen für Gebäudehüllen vorstellen und planen dafür im Herbst wieder Kundenveranstaltungen, sofern es die Infektionslage zulässt.“ Ein weiterer Schwerpunkt liege außerdem auf dem Thema Digitalisierung: Mit dem Projekt „Raico 4.0“ möchte der Fassadenbauer die Arbeitsprozesse schlanker und effizienter machen und durch eine umfassende digitale Produktdokumentation die Servicequalität steigern.

Die Raico Bautechnik GmbH mit Sitz in Pfaffenhausen agiert in der Umsetzung von Gebäudehüllen: Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Verglasungssysteme aus Holz, Stahl und Aluminium für Fenster, Fassaden, Türen und Glasdächer. Raico wurde 1992 von Albert Inninger und Rainer Vögele gegründet, die mit ihren Familien jeweils 50 Prozent der Unternehmensanteile halten. Die Raico Gruppe umfasst mehrere Vertriebsgesellschaften unter anderem in der Schweiz, Frankreich, UK und Osteuropa. Die Geschäftsführung hat Manfred Hebel inne. Das Familienunternehmen beschäftigt 210 Mitarbeiter, davon 150 in der Zentrale in Pfaffenhausen.