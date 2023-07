Generationenwechsel: Raico Bautechnik stellt Führungsteam neu auf

Personalie

Geschäftsführer ab 01.10.2023: Hagen Weber und Bernd Schweinberger, (v.l.n.r.), vor dem RAICO Headquarters in Pfaffenhausen. (Foto: Raico)

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Pfaffenhausen spezialisiert sich seit der Gründung 1992 auf die Herstellung von Verglasungssystemen aus Holz, Stahl und Aluminium für Fenster, Fassaden, Türen und Glasdächer. In diesem Jahr steht für Raico eine große Veränderung vor der Tür: Nach vielen Jahren in der Führungsposition werden sich die aktuellen Geschäftsleiter Albert Inninger und Manfred Hebel im kommenden Oktober aus dem Betrieb zurückziehen. Übernehmen werden die bisherigen Prokuristen Bernd Schweinberger und Hagen Weber.

Weiterhin in erfahrenen Händen

Fremde Gesichter bedeutet dieser Wechsel bei Raico keinesfalls: Bernd Schweinberger ist bereits seit 25 Jahren im Unternehmen tätig. Momentan noch Leiter der Abteilung IT und Finanzen, wird er sich als Geschäftsführer um die Bereiche Finanzen, Personal, IT und After Sales kümmern. Auch Hagen Weber gehört schon seit 13 Jahren zum festen Bestandteil des Betriebs und ist aktuell für den Vertrieb verantwortlich. Mit Übernahme der Geschäftsleitung werden zusätzlich auch Technik & Entwicklung sowie Marketing in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Die beiden scheidenden Geschäftsführer Hebel und Inninger werden dem Unternehmen weiterhin als Repräsentanten und Gesellschafter erhalten bleiben. Dem Generationswechsel sehen sie guter Dinge entgegen: „Wir freuen uns, dass zwei hervorragend qualifizierte und erfahrene Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen bereitstehen, ab 1. Oktober die Geschäftsführung der Raico Bautechnik GmbH zu übernehmen,“ sagt Albert Inninger. „Bernd Schweinberger und Hagen Weber sind seit vielen Jahren im Unternehmen, kennen das Geschäft, unsere Kunden und Partner und werden von der Belegschaft sehr geschätzt. Das Haus Raico ist gut vorbereitet und wir sind fest überzeugt, dass die beiden das Familienunternehmen in eine gute und erfolgreiche Zukunft führen werden.“

Auf Wachstumskurs im Ausland

Auch die künftigen Geschäftsleiter Hagen Weber und Bernd Schweinberger freuen sich auf diesen neuen Abschnitt in der Unternehmensgeschichte und bedanken sich herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung ihrer Kollegen. Als Ziel haben es sich die beiden gesetzt, Raicos Wachstumschancen im Ausland weiter auszuschöpfen. Die Voraussetzungen dafür stehen günstig: Neben Zweigstellen in der Schweiz, Frankreich, Österreich, China und Australien konnte sich die Firma erst kürzlich auch auf dem spanischen und nordamerikanischen Markt etablieren. Auch Serienprojekte mit Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit und Umwelt sollen künftig noch mehr in den Fokus rücken.