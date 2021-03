Raico stellt neuen Leiter für Technik und Entwicklung vor

Bei Raico in Pfaffenhausen gibt es eine Änderung in der Führungsebene des Unternehmens. Seit Anfang des Jahres gibt es hier einen neuen Leiter des Bereichs Technik und Entwicklung. Dipl. Ing. Erwin Trommer wird dieses Amt künftig für das Unterallgäuer Unternehmen besetzen. Trommer soll im Unternehmen Praxis-Know-how mit Expertise in Forschung und Lehre verbinden können, heißt es in einer Mitteilung. Mit rund zwei Jahrzehnten Erfahrung im technischen Vertrieb bei globalen Akteuren freue sich der Spezialist für Fassadentechnik und innovative Gebäudehüllen auf seine neue Aufgabe als Leiter der Abteilung Technik und Entwicklung, erklärt das Raico außerdem.

Der Start in die neuen Aufgaben fällt für Trommer dabei in eine anspruchsvolle Zeit. Im täglichen Leben und in der Arbeitswelt – überall setzt Covid-19 seit vergangenem Jahr neue Vorzeichen. Rico Geschäftsführer Manfred Hebel betonte deshalb unabhängig von Trommers Berufung: „Wir sind stolz, aber auch dankbar, dass wir unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter*innen bislang sehr gut durch die Pandemie führen konnten. Dazu haben alle Mitarbeiter*innen mit Zusammenhalt, Vertrauen, Engagement und optimaler Kommunikation beigetragen.“ Gerade in solchen Zeiten werde auch klar, was Raico als Unternehmen ausmache. Hebel nannte als Gründe „die Dynamik unserer Organisation, die Qualität unserer Produkte, und natürlich die Stärke unserer Mitarbeiter*innen.“ Konkretisiert werde dies durch ein neues Projekt der Raico Pacific mit Sitz in Australien. Auf dem durch Corona isolierten Atoll Kiritimati, rund 7.000 Kilometer von Australien entfernt mitten im Pazifischen Ozean, gelang es, ein Bauobjekt mit einer rund 11 Meter hohen Glasfassade zu realisieren. Und dies nur mit einem ungeschulten, aber einfallsreichen Bauteam des Kunden vor Ort.

Ein Modell des neuen Projekts von Raico in Ozeanien. Foto: Raico

Die Umsetzung erklärt das Unternehmen dabei einerseits durch eine vergleichsweise leicht verständliche Systemweise, welche Raico umsetzt. Dazu käme außerdem die Fernunterstützung per Video- und Telefonkonferenz, die das Projekt laut Raico möglich machten. Manfred Hebel sieht darin die Raico Unternehmensstrategie bestätigt: „Wir kombinieren technisch und qualitativ hochwertige Produkte, die zuverlässig und leicht handhabbar sind, mit unserem hervorragenden Service. So schaffen wir für uns und unsere Kunden auch in bewegten Zeiten Sicherheit und Stabilität.“