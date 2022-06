Personalmangel: Wie ist die Lage am Flughafen Memmingen?

Lufthansa hat für Juli 900 Flüge innerhalb Deutschlands und Europas an den Drehkreuzen in Frankfurt und München aus dem System genommen. . Die Streichungen betreffen im Juli fünf Prozent der Flüge an den Wochentagen Freitag, Samstag und Sonntag, teilte die Fluggesellschaft mit. Die Lufthansa-Töchter Eurowings und Swiss streichen ebenfalls Flüge.

Wegen der Pandemie haben sich viele Mitarbeiter in der Luftfahrtbranche andere Jobs gesucht. Daher leidet nun die gesamte Luftfahrtbranch unter Engpässen und Personalmangel – von der Passagierkontrolle über die Flugzeugabfertigung bis hin zu den Flugbegleitern.

Fallen am Allgäu Airport Flüge aus?

Am Allgäu Airport in Memmingen werden während der gesamten Pfingstferien rund 100.000 Passagiere erwartet. Der Regionalflughafen hat damit seine Zahlen es Vor-Corona-Jahres 2019 deutlich übertroffen und das Thema Corona vorerst hinter sich gelassen. Bisher sind wegen Personalmangels keine Flüge ausgefallen. Aktuell sind fünf Airlines für Memminger Fluggäste im Einsatz: Die meisten Ziele verzeichnen Ryanair und Wizz Air. Hinzu kommen Eurowings, Corendon und Avanti.

Eine Sprecherin sagt: „Bis dato haben wir noch keine Info von den Airlines, dass Flüge gestrichen werden.“ Doch auch in Memmingen wird es vor allem in den Ferien zu längeren Warzeiten kommen. Die Airport-Verantwortlichen raten daher, genug Zeit für die Abreise am Airport einzuplanen. Zudem sollten sich die Reisenden vorab genau über Bestimmungen in ihrem Reiseland informieren und die unter Umständen noch notwendigen Unterlagen ausfüllen. Obendrein sei es ratsam, den Parkplatz am Flughafen vorab online zu buchen.