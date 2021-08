Multivac: Führungswechsel bei Tochtergesellschaften

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mit Wirkung zum 1. Juli hat Jairo Rodriguez die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften Multivac Centroamérica y Caribe S.A. in Costa Rica und Multivac Dominicana, S.R.L. in der Dominikanischen Republik sowie die Leitung der Branch Offices in Guatemala und Panama übernommen.

Der Allgäuer Standort von Multivac in Wolfertschwenden. Foto: Multivac

Nachfolger von Franz Langre

Jairo Rodriguez ist seit Mitte 2007 bei Multivac in Kolumbien tätig und war dort zuletzt als Geschäftsführer auch für Multivac Ecuador zuständig. Er wird in Costa Rica die Führung der Gesellschaften von Franz Langre übernehmen, der das Unternehmen verlassen hat. „Wir danken Herrn Langre für sein langjähriges Engagement, er hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, Multivac erfolgreich in der Region zu etablieren. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor bei Multivac. Die Tochtergesellschaften Multivac Costa Rica und Multivac Dominicana unterstützen Kunden in der gesamten Region Zentralamerika/ Karibik und beschäftigen aktuell mehr als 40 Mitarbeiter.

Zuletzt hat das Unternehmen bekanntgegeben: Multivac hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verpackungsmaschinenhersteller Italianpack geschlossen und erweitert damit sein Produktportfolio im Bereich der Traysealer. Die Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG hat eine Kaufoption für 25,1 Prozent der Anteile an Italianpack S.p.A. mit einer Laufzeit von drei Jahren. „Italianpack ist seit vielen Jahren erfolgreich im Markt. Wir freuen uns auf die Kooperation im Geschäftsbereich Traysealer, um unsere jeweiligen Stärken im Sinne unserer Kunden bestmöglich nutzen zu können“, erklären Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor von Multivac und Tomaso Petrini, Geschäftsführender Gesellschafter (CEO) von Italianpack.

Kann Kunststoff durch Papier ersetzt werden?

