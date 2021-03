Max Wild GmbH erhält zwei „TOP“ Zertifizierungen

Die Auszubildenden und Mitarbeiter des Bau- und Logistikunternehmens aus Berkheim haben abgestimmt und die Max Wild GmbH allen Grund zur Freude: Durch die positiven Bewertungen ist das Unternehmen von der DIQP erneut als TOP Arbeitgeber und TOP Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden. „Die Zertifizierung zeigt uns, dass wir mit unserer Personalstrategie richtig liegen“, sagt Jochen Wild, Personalleiter und einer der vier Geschäftsführer der Max Wild GmbH. Gerade im Bereich Ausbildung verzeichnete das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr gute Ergebnisse. Die Fachkräfte von morgen möchte das Unternehmen außerdem schon in den Schulen motiveren. Deshalb engagiert sich Max Wild unter anderem an der Realschule Ochsenhausen. Zuletzt mit einer Spende in Form von zwei Tischtennisplatten. Zu den neuen Auszeichnungen ergänzte Jochen Wild unterdessen: „Zugleich ist die Zertifizierung ein Ansporn, auch weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen.“ Besonders schön zu sehen sei es laut Jochen Wild, dass das Familienunternehmen in den Fragen zu Themen wie „positive Arbeitsatmosphäre“, „Weiterentwicklungsmöglichkeiten“ und „Weiterempfehlung des Arbeitgebers“ in der Bewertung aller Mitarbeiter nahezu die volle Punktzahl erreicht hat.

Die Auszeichnung mit dem Arbeitgebersiegel Top Arbeitgeber (DIQP) beruht auf einer anonymen Mitarbeiterbefragung und einer Erfassung der Arbeitgeberleistungen. Alle Beschäftigten des Unternehmens hatten dabei die Gelegenheit, sich an einer Mitarbeiterbefragung zu beteiligen. Die Zertifizierung wurde nach den Standards des DIQP von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert durchgeführt. Im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln wurde Top Arbeitgeber (DIQP) und Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) vom unabhängigen Verbraucherportal Label-online.de mit der Einstufung als „BESONDERS EMPFEHLENSWERT“ ausgezeichnet.

„Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, eine faire Vergütung und Zusatzleistungen, gleichzeitig fördern wir eine offene Unternehmenskultur, in der sich unsere Beschäftigten wohl fühlen und Verantwortung übernehmen können“, erklärte Jochen Wild nach der Auszeichnung. Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg bestätigt die Aussagen. Er kommentierte: „Das Ergebnis von Max Wild ist auch bei der Rezertifizierung wieder hervorragend. Wir gratulieren dem Team von Max Wild zu diesem sehr guten Ergebnis und der Zertifizierung als Top Arbeitgeber (DIQP) und als Top Ausbildungsbetrieb (DIQP).“