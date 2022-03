Kuhn Bau realisiert Amo-Tec Neubau in Erkheim

Am vergangenen Mittwoch feiert die Amo-Tec GmbH mit einer symbolischen Eröffnung die Fertigstellung ihres Anbaus in der Memminger Straße in Erkheim. Auf dem Firmengelände entstand ein Neubau einer Lagerhalle mit rund 990 Quadramtern Nutzfläche, die direkt an das Produktionsgebäude anschließt. Die Gesamtnutzfläche am Standort Erkheim beträgt nun 4.465 Quadratmeter.

„Mit diesem wichtigen Meilenstein haben wir den Grundpfeiler für weitere Expansionen gelegt“, so Bruno Hanselka, Mitglied der Geschäftsleitung, bei der offiziellen Eröffnungszeremonie. Besonders an der Lagerhalle sei die Energieeffizienz und die verbaute Technik, die die Lagerhalle zu einer der Modernsten im Umkreis macht, erklärte er außerdem. Durch die Hightech-Ausstattung mit interner Wärmepumpe, die durch eine eigene PV-Anlage versorgt wird, sei es dem Unternehmen möglich, unabhängig vom öffentlichen Netz die Halle hocheffizient zu heizen und zu kühlen. Die Kühlungsmöglichkeit möchte das Unternehmen außerdem zukunftsorientiert ausrichten, da sie der Vorbereitung einer Expansion durch flexible Produktionserweiterung diene. Hierfür wurde auch eine intelligente Elektrodruckluft- und Krankombination an der Hallendecke integriert.

Bei der Projektentwicklung und der Projektrealisierung setzte Amo-Tec auf die Firma Kuhn Bau aus Bad Wurzach. Kuhn ist ein Generalunternehmer für schlüsselfertige Büro- und Industriebauten. Das Unternehmen seit gut 35 Jahren am Markt aktiv. In dieser Zeit wurden über 1.000 Projekte innerhalb und außerhalb der Region umgesetzt.

Der Neubau von Amo-Tec in Erkheim. Foto: Kuhn Bau

Das Unternehmen Amo-Tec wurde 2006 gegründet und ist seither in Erkheim im Unterallgäu ansässig. Als Partnerunternehmen der weltweit in der Fluidtechnik agierenden SFB Group ist das Unternehmen auf die Zerspanung einbaufertiger und komplexer Präzisionsteile spezialisiert. Über 80 Mitarbeiter fertigen bei Amo-Tec zwischenzeitlich Kurz- und Langdrehteile.