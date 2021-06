Kuhn Bau GmbH realisiert Buhmann-Neubau in Leutkirch

Mit dem Spatenstich für den Neubau bricht für die Buhmann GmbH eine Art neue Zeitrechnung an. Denn der Baubeginn der Produktionshalle mit Bürogebäude ist zugleich Startschuss für die Verlagerung des gesamten Firmensitzes von Wangen nach Leutkirch. Die Kuhn Bau GmbH aus Bad Wurzach betreut die Realisierung von der ersten Vision über die Standortsuche bis zur individuellen Planung und Fertigstellung zum Fixpreis.

Vereinigung zweier Produktionsflächen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Direkt an der Autobahn A96 in Leutkirch realisiert die Kuhn Bau GmbH den neuen Gebäudekomplex mit Produktionsflächen und Büroräumen für das Industrie-Unternehmen Buhmann GmbH. Dazu gehören die beiden Bereiche Holztechnik und Objekteinrichtungen. Das Unternehmen agiert im Bereich Holzbearbeitung einerseits und ist andererseits Akteur im Bereich Planung, Design und der Anfertigung von Möbeln, Objekteinrichtung sowie Inneneinrichtung. „Der Neubau vereint unsere zwei Produktionsstätten in Wangen und Leutkirch zu einer modernen und hochoptimierten Produktionshalle. In diesem Zuge verlagern wir auch unsere gesamte Verwaltung in das integrierte Bürogebäude am neuen Firmensitz“, kommentiert Geschäftsführer Markus Buhmann den geplanten Umzug.

Vorteilhafte Lage für Buhmann Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir betreuen das Gebäude als Generalplaner und Generalübernehmer gesamtheitlich und kümmern uns neben der Grundstückssuche, der Planung sowie der Umsetzung zum Fixpreis beispielsweise auch um Fördermittel“, erklärt Pascal Pohl, Mitglied der Kuhn Bau Geschäftsleitung. Der neue Standort garantiere der Buhmann GmbH in Zukunft kurze Wege und die effiziente Logistik für Zulieferer und Kunden, heißt es in einer Mitteilung. Dies sei laut Buhmann vorteilhaft, denn das Unternehmen ist mit Partnern in Österreich und der Schweiz sowie weiteren EU-Ländern vernetzt. Der energetisch ausgeführte Bau wird laut Firma Kuhn in KFW 55 umgesetzt. „Auch trotz Unsicherheiten vertraut die Firma Buhmann auf ein effizientes Gebäude, um den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive zu geben“, sagt Pascal Pohl und ergänzt, die Bedingungen für Unternehmen, die nachhaltig bauen möchten, seien aktuell sehr gut – bis zu 20 Prozent der Bausumme seien förderfähig.

Mehr als 1.000 umgesetzte Projekte Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

In mehr als 33 Jahren hat die Kuhn Bau GmbH aus Bad Wurzach über 1.000 schlüsselfertige Büro- und Industriebauten realisiert. Sie agiert dabei sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung. Dabei arbeitet das mittelständische Unternehmen auch beratend mit den Bauherren. Somit ist die Kuhn Bau GmbH auch oft in die Grundstückssuche, Finanzierung, Planung, Investitionsberechnung oder Facility-Management für den laufenden Betrieb involviert.