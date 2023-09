Karrierestart bei Multivac für 80 Nachwuchskräfte

Ausbildungsstart

Zum neuen Ausbildungsjahr starten 42 Auszubildende sowie 15 Studierende bei Multivac am Firmenstammsitz in Wolfertschwenden. Foto: Multivac

Zum neuen Ausbildungsjahr starten 42 Auszubildende sowie 15 Studierende eines dualen Studienganges bei der Multivac Group am Firmenstammsitz in Wolfertschwenden in das Berufsleben. Weitere 23 junge Menschen beginnen ihre Ausbildung an einem der anderen Produktionsstandorte der Unternehmensgruppe in Deutschland und Österreich.

Zahlreiches Ausbildungs- und Studienangebot

Das Ausbildungsangebot der Multivac Group umfasst mehr als zehn Berufe im gewerblichen, technischen, kaufmännischen und IT-Bereich und reicht von Industriemechaniker über Technischer Systemplaner, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement bis hin zu Industriekaufmann. Die 15 neuen Studierenden haben sich für ein duales Bachelor- oder Master-Studium entschieden, das sie an den Hochschulen in Bayern, der DHBW Ravensburg und Friedrichshafen oder an der Technischen Hochschule Mittelhessen absolvieren. Die gewählten Studiengänge sind unter anderem BWL, Lebensmittel- und Verpackungstechnologie, Wirtschaftsinformatik, Data Science und Künstliche Intelligenz, Mechatronik und Maschinenbau. Für alle Nachwuchskräfte im Allgäu gibt es in diesem Jahr eine Einführungswoche mit verschiedenen Schulungen, wie etwa zu Grundlagen der Verpackungstechnologie, Werk- und Brandschutz, IT-Prozessen & Modern Work sowie einem Outdoor-Teamevent.

Großer Wert auf Qualität der Ausbildung

Lulzim Gojani, Executive Vice President Corporate HR bei der Multivac Group, ergänzt: „Wir bieten Nachwuchskräften vielfältige und interessante Einsatzmöglichkeiten in einem innovativen Markt- und Technologieumfeld sowie eine langfristige Karriereperspektive. An insgesamt sechs Produktionsstandorten in Deutschland und Österreich arbeiten sie mit modernster und effizientester Technologie und werden von qualifizierten Ausbildern betreut und gefördert. Denn als Familienunternehmen, das fest an seinen Standorten verwurzelt ist, legen wir seit jeher einen großen Wert auf die Qualität unserer Ausbildung.“