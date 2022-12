IHK-Regionalversammlung zu Gast bei Grob in Mindelheim

Wirtschaftsdialog

Der Sitz der Grob Werke in Mindelheim. Foto: Ulrich Wagner

GROB WERKE GmbH & Co. KG

Die IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu tagte zu seiner Herbstsitzung im Stammwerk der Grob-Werke GmbH & Co. KG in Mindelheim. Die Wirtschaftsvertreter erhielten dort die Gelegenheit, hinter die Kulissen des global operierenden Familienunternehmens zu blicken. Welche Themen das Treffen außerdem dominierten.

Interessiert folgten die rund 30 Teilnehmer den Ausführungen des stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung Wolfram Weber, der selbst Mitglied in der IHK-Regionalversammlung ist. Beim Rundgang über die rund 200.000 Quadratmeter modernste Produktionsfläche zeigten sich die Wirtschaftsvertreter vom erfolgreichen Wandel des Unternehmens vom Zerspanen hin zur Elektromobilität beeindruckt. Allein in Mindelheim beschäftigt Grob mittlerweile über 5.000 Mitarbeiter. Daneben produziert das Unternehmen in Italien, Brasilien, den USA und China.

Dreihundert Auszubildende sollen Fachkräftemangel entgegenwirken

Besonderes Augenmerk widmeten die Unternehmerinnen und Unternehmer der Ausbildungshalle. Mit rund dreihundert Auszubildenden, verteilt auf zwölf Ausbildungsberufe im technischen und gewerblichen Bereich, versucht Grob dem hohen Fachkräftebedarf gerecht zu werden. Selbst ausbilden ist für viele Unternehmen die beste Antwort auf den Arbeits- und Fachkräftemangel. Bei der anschließenden Sitzung unter der Leitung der IHK-Regionalvorsitzenden Andrea Thoma-Böck wurde die derzeitige Konjunktur intensiv diskutiert. Die Unternehmen können derzeit auf ein hohes Auftragspolster zurückgreifen, was die konjunkturelle Lage stabilisiert. Die wirtschaftlichen Folgen der Krisen nehmen allerdings immer mehr Unternehmen ihre Zuversicht. Die Lieferketten sind weiterhin instabil, Rohstoffe zum Teil sehr teuer.

Gas- und Strompreisbremsen sind wichtige Entlastung

Unsicherheiten in den Unternehmen bewirken außerdem die nachlassende Inlandsnachfrage aufgrund der Inflation sowie der Fachkräftemangel und steigende Arbeitskosten. Auslöser für teils existenzielle Herausforderungen sind die hohen Energiepreise und die Energieversorgung. Dr. Nina Reitsam, Energieexpertin der IHK Schwaben, informierte über die aktuelle Versorgungssituation bei Strom und Gas. In den vorgelegten Gas- und Strompreisbremsen sieht die IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Unternehmen. Neben der reinen Symptom-Bekämpfung fordern die Wirtschaftsvertreter aber auch zusätzliche Quellen für Strom und Wärme zu erschließen – insbesondere im Hinblick auf den nächsten Winter 2023/24.