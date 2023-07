Gebrüder Weiss stellt neuen Aufsichtsratsvorsitzenden vor

Personalie

Wolfgang Niessner ist der neue Aufsichtsratsvorsitzende von Gebrüder Weiss. Foto: Gebrüder Weiss

Wolfgang Niessner, der ehemalige und langjährige Vorstandsvorsitzende von Gebrüder Weiss, wurde am in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung des Logistikunternehmens zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von Gebrüder Weiss ernannt. Niessner tritt die Nachfolge von Dr. Rudolf Christian Stiehl an, der die vergangenen vier Jahre das Amt innehatte. Dr. Stiehl wird nach insgesamt 21 Jahren als Gesellschaftervertreter aus dem Aufsichtsrat von Gebrüder Weiss ausscheiden.

Weshalb Wolfgang Niessner für die neue Position auserkoren wurde

Mit der Ernennung von Wolfgang Niessner zum Aufsichtsratsvorsitzenden setzt Gebrüder Weiss auf eine Führungspersönlichkeit mit einer langjährigen und äußerst erfolgreichen Karriere in der Logistikbranche. Niessner war seit 2005 als Vorstandsvorsitzender bei Gebrüder Weiss tätig und führte das Unternehmen in eine Ära, die von konsequenter Internationalisierung und wirtschaftlichem Erfolg geprägt war. Ende 2018 übergab er die Leitung des operativen Geschäfts an Wolfram Senger-Weiss und wurde im Jahr 2019 in den Aufsichtsrat berufen.

Gebrüder Weiss verabschiedet sich von Dr. Rudulf Christian Stiehl

Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Rudolf Christian Stiehl hat während seiner langjährigen Amtszeit maßgeblich zum Erfolg von Gebrüder Weiss beigetragen. Das Unternehmen bedankt sich herzlich bei Dr. Stiehl für seinen Beitrag und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.