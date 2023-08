Die Spielevereinigung Bayreuth geht eine neue Partnerschaft mit Gebrüder Weiss ein

Kooperation

Von links: Werner Dettenthaler (Geschäftsführer Landverkehr Deutschland), Kapitän Edwin Schwarz, Jörg Schmalfuß (Geschäftsführer Spielvereinigung Bayreuth). Foto: Gebrüder Weiss/Meier

Die Spielevereinigung Bayreuth hat in den Gebrüder Weiss als Gold-Sponsor einen neuen Partner gefunden. Die Partnerschaft wurde Anfang August von Spielvereinigung-Geschäftsführer Jörg Schmalfuß und Werner Dettenthaler, Geschäftsführer Landverkehr Deutschland bei Gebrüder Weiss vertraglich beschlossen.

Zusammenarbeit

Auf den Trikots der „Altstadt“, sowie auf den Banden und der Zuschauertribüne des Hans-Walter-Wild-Stadions wird daher nun das Logo des Full-Service-Logistiker zu sehen sein. Das Logistikunternehmen hat kürzlich die Bayreuther Spedition Wedlich und damit für die oberfränkische Wirtschaft die wichtige Rolle des logistischen Partners übernommen. "Deshalb war es keine Frage, dass wir uns auch bei der Spielvereinigung engagieren. Wir freuen uns, alle Mannschaften zu unterstützen und wünschen eine erfolgreiche Saison", erklärt Dettenthaler. Neben der 1. Fußball-Herrenmannschaft unterstützt der Logistiker auch die Jugend- und Frauenmannschaften der Spielvereinigung Bayreuth. Auch Schmalfuß freut sich über die neue Partnerschaft: "Die Spielvereinigung ist ein Fußballverein mit einer über hundertjährigen Geschichte, ähnlich wie unser neuer Unterstützer Gebrüder Weiss.“. Gebrüder Weiss ist in Süddeutschland an neun Standorten vertreten und engagiert sich neben dem Profi-Fußball auch im Rad- und Laufsport sowie Volleyball.

Über 8.000 Mitarbeiter

Die Gebrüder Weiss Holding AG hat ihren Sitz in Lauterbach (Österreich) und beschäftigt als weltweit agierender Full-Service-Logistiker circa 8.400 Mitarbeiter an 180 firmeneigenen Standorten. Die Geschichte des Unternehmens geht auf 500 Jahre Tätigkeit im Transportwesen zurück. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von 3 Milliarden Euro. Zum Portfolio gehören Transport- und Logistiklösungen, digitale Services und Supply Chain Management. Das Familienunternehmen bietet eine Vielzahl an ökologischen, ökonomischen und sozialen Maßnahmen an.