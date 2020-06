Flughafen Memmingen kehrt zum normalen Flugverkehr zurück

Jede Woche werde die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen Memmingen kontinuierlich mehr. „Wir sind auf dem Weg zurück zu einem geregelten Flugverkehr“, betonte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer am 15. Juni, als sie gemeinsam mit Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek den dritten Verkehrsflughafen des Freistaats besuchte.

Kapazitäten werden Schritt für Schritt hochgefahren



„Die Richtung stimmt. Aber es ist noch ein weiter Weg, den wir zurückzulegen haben“, erklärte Airport Geschäftsführer Ralf Schmid der Politikerin, die erstmals dem Memminger Flughafen einen Besuch abstattete. Schritt für Schritt seien die beiden Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air dabei, ihre Kapazitäten in Memmingen hochzufahren. „Die Nachfrage ist da“, betonte Schmid, „doch viele Länder handhaben aktuell unterschiedliche Einreise-Bestimmungen, die noch Grenzen setzen.“

Gewährleistung der Anbindung des Allgäus

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer betonte, dass der Flughafen Memmingen die Anbindung des Allgäus an den internationalen Luftverkehr gewährleiste und für Wirtschaft und Tourismus wichtig sei. Ministerin Schreyer und Verkehrsstaatssekretär Holetschek wünschten dem Flughafen daher eine schnelle Rückkehr zu einem normalen Flugbetrieb

Immer mehr Ziele auf dem Flugplan



Dieses Comeback zeichne sich immer deutlicher ab. Während die Fluggesellschaft Wizz Air schon seit geraumer Zeit die Zahl ihrer Flüge erhöht, geht Ryanair am 1. Juli europaweit wieder an den Start. Dann werden auch die ersten Verbindungen ab Memmingen aufgenommen, unter anderem zu beliebten Urlaubszielen in Spanien, Italien und Griechenland. Das Flugprogramm ergänzen nach und nach weitere Airline- und Reiseveranstalter-Partner, sodass den Passagieren in den Sommerferien und darüber hinaus zahlreiche Destinationen zur Verfügung stehen.

Hygiene-Regeln am Flughafen

Sicherheit hat am Airport weiterhin erste Priorität: So dürfen das Terminal nur gebuchte Passagiere mit Masken betreten. Auf die Einhaltung von Abstandsregeln wird geachtet. Um Kontakte am Schalter zu verringern, werden die Passagiere im Vorfeld gebeten, die Möglichkeit des Online Check-ins zu nutzen. Auch an Bord der Flugzeuge, die stets über Nacht desinfiziert werden, herrschen strenge Hygiene-Regeln.