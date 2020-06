Flughafen Memmingen fliegt neues Ferienziel an

Ein immer wieder von Fluggästen nachgefragtes Sommerziel wird ab dem 11. Juli vom bayerisch-schwäbischen Flughafen Memmingen aus erreichbar sein: Die Fluggesellschaft Wizz Air hat Larnaca, eine Stadt im Süden von Zypern, in den Flugplan mit aufgenommen. Dreimal wöchentlich soll die Strecke bedient werden. Möglich ist der Flug dementsprechend dienstags, donnerstags und samstags.

Wunsch vieler Passagiere werde nun erfüllt

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Fluggäste nun wieder Zypern erreichen können“, kommentiert Marcel Schütz, Bereichsleiter Aviation, die neue Route. „Seit Jahren steht die Mittelmeerinsel auf dem Wunschzettel vieler Passagiere. Jetzt können wir die Lücke wieder schließen und haben mit dieser touristischen Perle ein weiteres Ferienziel am Start“.

Weshalb Larnaca eine Reise wert sei

Urlauber können ab sofort mit der Planung beginnen, denn der Ticketverkauf für Larnaca habe bereits begonnen. Die neue Strecke unterstreiche auch, so Schütz, welche Bedeutung der Standort Memmingen für Wizz Air habe. Die mediterrane Hafenstadt Larnaca an der Südküste Zyperns gilt als attraktives Reiseziel: Die Burg in der Altstadt und die im 9. Jahrhundert erbaute orthodoxe Lazarus Basilika mit ihren drei Kuppeln und dem eindrucksvollen Glockenturm ziehe die Besucher in ihren Bann. Am Stadtstrand Finikoudes Beach und dessen palmengesäumter Uferpromenade sei Erholung angesagt. Unmittelbar vor der Küste liegt das als Tauchspot beliebte Wrack der MS Zenobia. Auch die zypriotische Küche mit ihrer Mischung aus griechischen, türkischen und levantinischen Einflüssen sei laut dem Bereichsleiter mehr als eine Kostprobe wert.

Normalbetrieb rückt näher

Erst Mitte Mai hat der Flughafen Memmingen verkündet,nach dem Lockdown langsam wieder zur Normalität zurückzukehren. Seit 11. Mai ist der Flughafen zu bestimmten Zeiten wieder generell für den Flugbetrieb geöffnet. Das betrifft sowohl den Linien- und Charterflugverkehr wie Privatpiloten.