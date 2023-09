Der Start ins Berufsleben der Azubis bei Juzo

Ausbildungsstart

Die acht neuen Azubis bei Juzo. Foto: Juzo

Die Julius Zorn GmbH (Juzo) begrüßt am 01. September 2023 acht Auszubildende in ihrem Standort in Aichach. Welche Stellen besetzt wurden und wie der der Start ins Berufsleben ablief.

Pünktlich zum Ausbildungsbeginn starteten acht Azubis ihre Ausbildung bei Juzo in Aichach. Die IT-Abteilung wird ab sofort verstärkt durch einen Fachinformatiker für Systemintegration. Ein Azubi unterstützt als Kaufmann für Dialogmarketing das Team des Kundenservice und zwei Weitere starten als Industriemechaniker.

Aufregender Start ins Unternehmen

Zusammen mit den Auszubildenden aus dem 2. und 3. Lehrjahr verbrachten die neuen Azubis zwei spannende Tage im Unternehmen. Am Freitag erfuhr der Neuzugang alles rund um den Start in ihr Berufsleben in der IHK-Schulung „Vom Schüler zum Azubi“. Am Montag lernten sie sich bei kleinen Spielen besser kennen und die beiden Azubi-Sprecherinnen stellten den Neuen das Unternehmen anhand einer Firmenpräsentation genauer vor. Anschließend machten sie ihnen die beiden Juzo-Standorte in Aichach in einer Werksführung bekannt. Am Freitag fuhren alle Auszubildenden nach München und erkundeten mit einer digitalen Schnitzeljagd die Stadt.

Herzliche Begrüßung zum Ausbildungsstart

„Damit der Start für unsere Berufsanfänger reibungslos läuft, stehen ihnen die jeweiligen Ausbilder sowie die Azubis der höheren Lehrjahre jederzeit mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Nadine Cieslar, die Ausbildungsleiterin bei Juzo. „Wir alle wünschen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen viele spannende Momente und erfolgreiche Jahre bei uns.“