Das ist der neue Leiter der Stadtwerke Memmingen

Personalie

Von links: Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, Oberbürgermeister Manfred Schilder, Werkleiter Marcus Geske und Bürgermeisterin Margareta Böckh. Foto: Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Seit 20 Jahren ist Bauingenieur Marcus Geske bereits Technischer Leiter der Stadtwerke Memmingen. Nun übernimmt er die Gesamtleitung, nachdem der langjährige Werkleiter Peter Domaschke Anfang dieses Jahres in den Ruhestand getreten war. „Ich freue mich, dass wir mit Ihnen einen erfahrenen und innovativen Kopf für die Spitze der Stadtwerke gewinnen konnten“, bekräftigte Oberbürgermeister Manfred Schilder bei der feierlichen Amtseinführung im Rathaus. „Viel Erfolg in herausfordernden Zeiten! Führen Sie unsere Stadtwerke in eine gute Zukunft.“

Das ist Marcus Geskes Karriere

Marcus Geske wurde 1969 in Argentinien geboren, wo seine Eltern mehrere Jahre lang arbeiteten. Nach den frühen Kindheitsjahren in Südamerika wuchs er in Alzey in Rheinland-Pfalz auf. Er studierte Bauingenieurswesen an der Universität Kaiserslautern und arbeitete unter anderem in Argentinien, Nicaragua und bei den Stadtwerken Mainz, bis er 2003 nach Memmingen kam. Diesen Februar 2023 übernahm er die nun Leitung der Stadtwerke Memmingen.

So schätzt Marcus Geske seine neue Position ein

„Ich habe Respekt vor den Aufgaben, freue mich aber gleichzeitig auf die Möglichkeit zu gestalten“, betonte Marcus Geske. „Die Energiebranche ist in einer nie dagewesenen Situation. Über 150 Jahre in Deutschland gewachsene Strukturen brechen auf und es gilt, Gewachsenes in neue Formen zu überführen. Die Geschäftsfelder der Stadtwerke werden wir dem anpassen, um auch künftig eine solide und nachhaltige Wasser- und Energieversorgung für die Memminger Bürger zu gewährleisten.“