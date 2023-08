Dachser und Fercam gründen Unternehmen für Stückgut- und Kontraktlogistik

Kooperation

Fercam wird künftig seine Geschäftsbereiche Distribution und Logistics in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Dachser unter dem Namen „Dachser & Fercam Italia S.r.l." einbringen. Quelle: Dachser

Die langjährige Partnerschaft zwischen Fercam und Dachser mündet in die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Stückgut und Kontraktlogistik in Italien. Wie und wieso kam es dazu?

Fercam wird künftig seine Geschäftsbereiche Distribution und Logistics in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Dachser unter dem Namen „Dachser & Fercam Italia S.r.l." einbringen. Mit einer Beteiligung von 80 Prozent der Anteile am neuen Unternehmen stärkt und komplettiert Dachser damit sein europäisches Netz. Entsprechend dem zwischen den beiden Unternehmen geschlossenen Vertrag wird Fercam seine Geschäftsbereiche Fercam Distribution und Fercam Logistics bis Ende des Jahres aus der Fercam AG lösen und in das neue Unternehmen einbringen. Die beiden Geschäftsbereiche mit 920 Mitarbeitenden an 43 Standorten in Italien erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro.

Der Beginn von etwas Neuem

Ab Anfang 2024 wird das Unternehmen als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen "Dachser & Fercam Italia S.r.l." firmieren und direkt an Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser, berichten. Geleitet wird das Stückgut- und Kontraktlogistikgeschäft in Italien weiterhin vom Fercam-Verantwortlichen Logistics und Distribution, Dr. Gianfranco Brillante und seinem Team. Fercam Transport, Fercam Air & Ocean und Fercam Special Services einschließlich aller Auslandsgesellschaften bleiben im Besitz der Fercam AG und werden nicht Teil des Gemeinschaftsunternehmens.

„Die Familienunternehmen Dachser und Fercam verbindet das Verständnis einer werteorientierten Führung, die die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens über Generationen hinweg sichert. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt eine noch festere Bindung eingehen und unsere zwanzigjährige Zusammenarbeit mit der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Italien stärken“, erklärt Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board bei Dachser.

Wie es zu dem Zusammenschluss kam

„Dachser ist ein dynamisch wachsendes Familienunternehmen, mit ähnlichen Zielsetzungen und kurzen Entscheidungswegen, in dem wir einen hervorragenden und zuverlässigen Partner für sämtliche europäische Verkehre gefunden haben. Seit Beginn der Partnerschaft haben sich allerdings die Marktverhältnisse mit der Konzentration auf wenige europäische und weltweite Player stark verändert. Aus diesem Grund haben wir uns für die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ausschließlich für Stückgut- und Kontraktlogistik entschieden. Das ist für beide Seiten eine Win-win-Situation,” erklärt Thomas Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrates von Fercam. „Wir binden uns damit noch stärker an das Partnerunternehmen, und festigen gleichzeitig die eigene Position“, fügt Hannes Baumgartner, geschäftsführender Gesellschafter von Fercam hinzu. „Unter dem Dach des europäischen Dachser-Netzwerks eröffnen sich zusätzliche Wachstumspotenziale, vor allem im Exportgeschäft. Das schafft Sicherheit und Stabilität für die Zukunft.“

Durch die langjährige Partnerschaft sind Dachser und Fercam im operativen Stückgut-Handling bereits gut aufeinander abgestimmt. Fercam zeichnet sich durch kontinuierliche Investitionen in seine Logistikanlagen, digitalen Systeme und den Klimaschutz aus – auch auf dieser Ebene passen beide Unternehmen exzellent zusammen.