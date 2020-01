BHS-Sonthofen übernimmt Steuerungsanbieter Thoma

Mit Wirkung zum 01.01.2020 übernahm die neugegründete Tochter BHS Control Systems die Thoma Elektrosteuerungsanlagen aus Babenhausen bei Memmingen im Rahmen eines Asset Deals. „Mit diesem Zukauf wachsen sowohl unser Know-how als auch unser Produktprogramm“, erklärt Dennis Kemmann, Geschäftsführer bei BHS-Sonthofen. „Momentan arbeiten wir bei der Entwicklung von Steuerungsanlagen teilweise mit externen Lieferanten zusammen. Das soll sich Schritt für Schritt ändern.“

Ausbau der eigenen Steuerungstechnik

BHS-Sonthofen will dadurch die eigene Expertise im Bereich Steuerungstechnik erweitern. BHS Control Systems übernimmt neben den bestehenden Geschäftsfeldern von Thoma die Aufgabe, Anlagensteuerungen für die Projekte von BHS-Sonthofen und der 2018 übernommenen AVA GmbH & Co. KG zu planen und auszuführen. Die bestehende BHS-eigene Abteilung Steuerungstechnik ist mit dem Bau von Steuerungen für Zerkleinerungs- und Filtrationsanlagen bereits gut ausgelastet. Über die BHS Control Systems GmbH & Co. KG bietet BHS künftig eigene Steuerungstechnik in den Bereichen Mischen, Zerkleinern, Recyceln, Filtrieren, Trocknen und Reagieren. Bisher von Thoma belieferte Kunden werden weiterhin betreut.

Mehrstufige Recyclinganlagen aus einer Hand

„Mit der Unterstützung durch die neuen Kollegen können wir nun auch komplette Anlagensteuerungen, insbesondere im Bereich Recyclingtechnik, selbst planen und bauen“, unterstreicht Dr. Steffen Kämmerer, Chief Technology Officer (CTO) von BHS-Sonthofen und Geschäftsführer der neu gegründeten BHS Control Systems GmbH & Co. KG. „Die Portfolioerweiterung im Bereich der Steuerungstechnik ermöglicht BHS-Sonthofen, auch bei Großprojekten wie mehrstufigen Recyclinganlagen alles aus einer Hand anbieten zu können.“

Über die BHS-Sonthofen GmbH

Die BHS-Sonthofen GmbH ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe des Maschinen- und Anlagenbaus mit Stammsitz in Sonthofen (Allgäu). Das Unternehmen bietet technische Lösungen in Form von Maschinen und Anlagen sowie Beratungsleistungen auf dem Gebiet der mechanischen und thermischen Verfahrenstechnik mit den Schwerpunkten Mischen, Zerkleinern, Recyceln, Filtrieren, Trocknen und Reagieren. Mit mehr als 450 Mitarbeitern und mehreren Tochtergesellschaften ist BHS-Sonthofen weltweit präsent.

Über die Thoma Elektrosteuerungsanlagen GmbH

Die Thoma Elektrosteuerungsanlagen GmbH mit derzeit 15 Mitarbeitern wurde 1988 von Ferdinand Thoma in Babenhausen gegründet. Ihr Portfolio umfasst kundenindividuelle Steuerungs- und Automatisierungstechnik mit Hard- und Software für Getreide- und Müllereibetriebe, Mischfutteranlagen sowie zum Teil auch Recyclinganlagen.