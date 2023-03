Berger Gruppe wird als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Prämierung

Von links: Ferdinand Lenhart, Viktor Lehl, Peter Steiner, Karin Berger-Haggenmiller und Timo Stadler. Foto: Firma Berger

In den vergangenen drei Jahren musste sich das Familienunternehmen vielen Herausforderungen stellen. Etwa der Veränderung in den Wertschöpfungsketten durch neue Mobilitätsformen oder auch den wirtschaftlichen Folgen durch die Pandemie. Mit speziellen Sozialprogrammen und vielen Fort- und Weiterbildungsangeboten möchte die Berger Gruppe dem Fachkräftemangel entgegenwirken und sich als gesunder, attraktiver Arbeitgeber in der Region positionieren. Dies wurde nun gewürdigt.

EUPD Research zeichnet Firma Berger aus

EUPD Research unterstützt mit der Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ Unternehmen jeder Größe in der Stärkung der eigenen Arbeitgebermarke und stellt Fachkräften somit eine Hilfestellung bei der Auswahl des künftigen Arbeitgebers zur Verfügung. Nach erfolgreicher Verifizierung, konnte der Berger Gruppe an den deutschen Standorten Memmingen, Ottobeuren, Wertach und Ummendorf nun die Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ verliehen werden. Steffen Klink, COO bei EUPD Research, erläuterte hierzu: „Wir gratulieren zur Auszeichnung in den Kategorien ‚Gesunder Arbeitgeber BGF‘ und ‚Gesunder Arbeitgeber BGM‘ und freuen uns über das vorbildliche Engagement gegenüber der eigenen Belegschaft. Beispielhaft dafür, dass die Berger Gruppe sehr auf das gesundheitliche Wohl ihrer Mitarbeitenden achtet, ist die zur Verfügungsstellung einer psychologischen Beratung binnen einer Woche ab dem Zeitpunkt der vertraulichen Meldung des Bedarfes. Ein Bike Leasing, ein nahgelegenes Erholungsgebiet in Form eines Parks und viele weitere Elemente unterstützen ebenfalls eine physische Ausgewogenheit der Mitarbeitenden.“

So schätzt die Berger-Geschäftsleitung die Auszeichnung ein

Die Geschäftsleitung um Karin Berger-Haggenmiller freute sich ganz besonders über die Auszeichnung von EUPD Research: „Seit vielen Jahren sind in unserer Unternehmenspolitik zufriedene Mitarbeitende eine maßgebliche Ressource unseres Unternehmens. Das Thema betriebliche Gesundheitsförderung nimmt immer mehr an Bedeutung und Verantwortung für die Geschäftsleitung. Mit Erreichen der Auszeichnung und mit den wertvollen Inputs des Auditors, konnten wir unseren aktuellen Stand feststellen und wissen nun, in welchen Punkten wir uns noch verbessern können.“