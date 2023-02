Berger Azubis engagieren sich für den guten Zweck

Spendenaktion

Die Azubis von Berger unterstützen das Team von „Auf anander zua gau“. Foto: Berger

Die Azubis der Firma Berger sammelten während der Weihnachtszeit für ihre jährliche Tombola Sach- und Geldspenden. Das Team von „Auf anander zua gau“ freute sich sehr über die Tombola-Spende von 500,00 Euro. Diese wurde um eine zusätzliche Firmenspende von 1000,00 Euro ergänzt. Das Team bedankte sich bei Karin Berger-Haggenmiller und ihren Azubis Jolin Heinen und Johannes Theim. Eine kleine Vorstellung des Lebensmittelladens durften sie auch miterleben. Seit nunmehr sechs Jahren besteht der soziale Lebensmittelladen in der Bahnhofstaße. 31 in Ottobeuren. Durch die Bereitstellung von Lebensmitteln möchte die Initiative sozial schwache Menschen unterstützen. Einkaufsberechtigt sind beispielsweise Bezieher von Wohngeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld, geringer Rente, Alleinerziehende oder Menschen mit Erkrankung. Einmal in der Woche, am Freitag von 10 bis 18 Uhr, werden für rund 100 Menschen Lebensmittel von Ehrenamtlichen ausgegeben. Wöchentlich sind dazu 18 Helfer tätig, um die Ware bei den Discountern zu holen, zu ordnen, zu säubern und einzusortieren. Insgesamt stehen dem Team bei „Auf anander zua gau“ 36 Freiwillige zur Verfügung, aufgeteilt in den Bereich „sozialer Lebensmittelladen“ und „Gebrauchthaushaltswarenladen“. Die meisten Ehrenamtlichen sind in beiden Sparten tätig.

Berger Azubis unterstützen Yak-Projekt

Von links: Hannah Keidler, Lukas Binzer, Klaus Wassermann, Benjamin Wassermann, Daniela Feik, Phillipp Reinwand. Foto: Berger

Ein weiteres Projekt, welches die Azubis von Berger unterstützen agiert mehr als 8.000 Kilometer von Memmingen entfernt. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Menschen in Tibet sind Yaks. Die natürlichen Ressourcen der Tiere – etwa Wolle und Milch – sind essentiell für die Menschen, die in einer Höhe von bis zu 5.200 Meter leben. Die Aktion „Lebensträume“ unterstützt Mädchen und Frauen vor Ort dabei, ihre Yak-Herden zu vergrößern. Über eine Berger-Spende von 100 Euro freute sich der Vorsitzende Klaus Wassermann.

Berger engagiert sich im Günztal

Von links: Michael Nett (Vorstand, Stiftung KulturLandschaft Günztal), Daniela Feik, Hannah Keidler, Salih Topac und Leonie Schäffler. Foto: Berger

Die Kultur des heimischen Ottobeurens ist den Auszubildenden der Firma Berger die Landschaft und Natur sehr wichtig.Die Tümpel und Teiche des Günztals sollen erhalten bleiben. Aus diesem Grund haben sich die Azubis der Firma Berger dazu entschieden 100,00 Euro an die seit 2000 bestehenden Stiftung „Kulturlandschaft im Günztal“ zu spenden. Die Azubis möchten die biologische Vielfalt in Ottobeuren erhalten und haben sich dazu entschieden einen Teil der jährlichen Weihnachtstombola zu spenden. Die Spende unterstützt Projekte wie Insektenschutz,Beweidung oder den Bau von Tümpeln und Teichen rund um das Günztal.

Berger-Azubis engagieren sich für Donum Vitae

Von links: Leonie Schäffler, Jolin Heinen, Stephanie Weißfloch, Mustafa Diedon. Foto: Grit Hoffmann (gh)

Ein weiteres Projekt, das die Auszubildenden der Firma Berger unterstützt habe, ist die Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae in Memmingen. Die Azubis besuchten die Beratungsstelle und hatten einen Scheck über 500 Euro dabei, den sie Leiterin Stephanie Weißfloch überreichten.

Kinderbrücke Allgäu erhält Spende von Berger Azubis

Von links: Tobias Schorer, Simone Burk-Seitz, Philipp Reinwand, Jolin Heinen und Bianca Schorer. Foto: Berger

Seit dem Jahr 2001 unterstützt die „Kinderbrücke Allgäu“ Kinder und Familien, die durch Schicksalsschläge durch das soziales Netz fallen. Das Projekt möchte – getreu seinem Namen – Brücken für Kinder bauen und Chancengleichheit ermöglichen. Die Vorsitzende Simone Burk-Seitz erzählte den Azubis von verschieden Projekten, die nur durch Spenden möglich sind. Den Azubis der Firma Berger ist es wichtig, dass Kinder Chancengleichheit erleben dürfen, also spendeten sie 500,00 Euro.

Auszubildende der Firma Berger spendet an Kinderhospiz

Von links: Leonie Schäffler, Jonathan Maurus, Martina Wersig, Jolin Heinen und Tobias Schorer. Foto: Berger

Das Kinderhospiz in Bad Grönenbach bietet einen Anlaufpunkt für Familien mit Kindern, die an unheilbaren, lebensverkürzenden Krankheiten leiden. „Für die anderen Azubis und mich war es wichtig, dass wir einen Teil unserer Tombola an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach geht. Wir wünschen den Familien und den Kindern viel Kraft in so einer schwierigen Zeit“, sagte Jolin Heinen, Azubi als Industriekauffrau im ersten Lehrjahr.

400 Euro für Verein „Notausgang“

Von links: Deli Gashi, Conrad Reinker, Jolin Heinen, Leonie Schäffler und Diedon Mustafa. Foto: Berger

Der Verein „Notausgang“, welcher im Jahr 2000 von Sven-Olaf Grohmann in Memmingen gegründet wurde, hilft Menschen in verschiedenen Notlagen. Menschen die soziale Probleme haben, werden ungeachtet ihrer Herkunft unterstützt. Bei dem Besuch in Memmingen wurden die Azubis mit einem Frühstück überrascht und durften von ihrer Ausbildung erzählen. Für den Verein spendeten sie 400,00 Euro.

Tierheim Memmingen bekommt Hilfe von Berger-Azubis

Von links: Max Voigt, Leonie Schäffler, Jennifer Gebhardt, Jolin Heinen, Sven Osterrieder und Wolfgang Courage. Foto: Berger

Die Azubis der Firma Berger haben außerdem einen weiteren Teil ihrer jährlichen Weihnachtstombola an das Tierheim in Memmingen gespendet. Das Tierheim brachte zu ihrem Besuch noch die zwei kleinen Besucher namens Blue und Lilly mit, die auch noch ein Zuhause suchen. Während der Corona-Pandemie neigten viele Menschen zu unüberlegten Tierkäufen. Diese Tiere werden jetzt, nach der Pandemie, immer häufiger ausgesetzt. Die Auszubildenden spendeten deswegen 350,00 Euro an das Memminger Tierheim und hoffen, dass viele Tiere dieses Jahr ein neues Zuhause finden.