Bei Max Wild starten 22 neue Azubis in ihre Ausbildung

Der Start in ein „wildes“ Ausbildungsjahr ist bei Max Wild aus Berkheim für neue Auszubildende gefallen. Pünktlich zum Ausbildungsstart im September starten dieses Jahr 22 Mädchen und Jungs in dem Unternehmen in ihre Ausbildung. Davon sind sechs männliche Jugendliche im ersten Jahr Vollzeit in der Berufsschule, um sich vor der eigentlichen Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker oder Land- und Baumaschinenmechatroniker erste Kenntnisse anzueignen. Zusätzlich startet ein weiterer Azubi bereits in das zweite Lehrjahr als Straßenbauer.

Diese Berufe werden über vier Lehrjahre erlernt

Insgesamt sind die Berufe der neuen Auszubildenden im Familienunternehmen vielfältig und reichen von Kaufleuten für Büromanagement oder Spedition- und Logistikleistungen über Baugeräteführer und Straßenbauer bis hin zum dualen Studium im Bereich Bauingenieurwesen; Elektro- und Informationstechnik oder BWL-Industrie. Somit befinden sich nun seit September 57 Azubis in über zehn Ausbildungs- und Studienberufen über vier Lehrjahre verteilt im Unternehmen.

„Speed-Dating-Konzept“ aufgrund von Corona

Normalerweise beginne das Ausbildungsjahr bei Max Wild direkt mit einem Highlight: dem Welcome Seminar, an welchem sich die Auszubildenden aus dem ersten und zweiten Lehrjahr sowie die Ausbilder bei verschiedenen Teambuilding-Aktionen kennenlernen. Leider musste diese Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage und der Verbreitung des Corona-Virus aus Sicherheit abgesagt werden – was jedoch dem intensiven Kennenlernen nicht im Wege steht. Die einzelnen Berufsbilder haben beispielsweise durch ein „Speed-Dating-Konzept“ zumindest die Möglichkeit die Auszubildenden im gleichen Ausbildungsberuf kennenzulernen.

Die Max Wild GmbH wünsche laut einer Pressemitteilung allen Auszubildenden einen guten Start im Familienunternehmen und freue sich über die jungen, motivierten Talente. Gleichzeitig gratuliere sie den Auszubildenden aus den Abschlussklassen zu den erbrachten Leistungen.