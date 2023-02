Baufritz hat das ökologische „Haus des Jahres“ gebaut

Auszeichnung

Das „my smart green home: Schwarzwald“ von Baufritz wurde zum „Haus des Jahres“ in der Kategorie Ökologie gekürt. Foto: Baufritz

Anlässlich der feierlichen Preisverleihung im Landtag von Stuttgart konnte Geschäftsführerin Dagmar Fritz-Kramer die Urkunde aus der Hand von Chefredakteurin Monika Läufle in Empfang nehmen. BDF-Geschäftsführer Achim Hannott, Chefredakteurin Monika Läufle und Verlagsleiter Klaus Vetterle, lobten die Verwendung ressourcenschonender, nachwachsender Rohstoffe beim mit Gold prämierten Baufritz-Holzhaus. Zudem sollen Herstellung und Verarbeitung möglichst wenig graue Energie verursachen und Baustoffe sich recyceln lassen. Das erfüllt Baufritz aus Sicht der Juroren in vorbildlicher Weise, zumal ausschließlich schadstoffarme Materialien verbaut werden.

Qualitätssiegel überzeugt Jury

Anerkannt wurde darüber hinaus, dass der Fertighaushersteller Baufritz als erstes Unternehmen in Deutschland das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude „QNG Premium“ (BNK) für ein Wohngebäude erhalten hat. „Unser Gold-Gewinner setzt konsequent auf Nachhaltigkeit und nimmt eine Vorreiterrolle ein“, heißt es in der beurkundeten Begründung für die Preisvergabe. Gelobt wurde außerdem, dass das Konzept von 60 Prozent energieeffizienter als ein aktuelles Durchschnittshaus sei.

Weitere Auszeichnung für Baufritz

Auch das Haus Richter, ein bewohntes Kundenhaus, das in eine Baulücke geplant wurde, hat einen Preis erhalten: Silber in der Kategorie Leserhaus. Die architektonische Ausgestaltung kam bei den Lesern gut an, heißt es in einer Mitteilung. Silber in der Leserbeliebtheit ist das Ergebnis aus insgesamt 60 nominierten Häusern.