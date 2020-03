„Bauen – Leben – Umwelt Memmingen“ findet erneut statt

Am Samstag, den 7. März, und am Sonntag, den 8. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr, findet zum elften Mal die Messe „Bauen – Leben – Umwelt Memmingen“ statt. Veranstaltet wird die Messe von der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim in Kooperation mit dem Eventmanager Manfred Künstle als Organisator.

Was die Besucher erwartet

Die Messe „Bauen – Leben – Umwelt Memmingen“ soll in erster Linie als Informationsplattform rund um die Themen Bauen, Energie und Wohnen dienen und den Besuchern fachmännische Auskünfte bieten. Vertrauen auf regionale handwerkliche Dienstleistungen sowie die seriöse Beratung vor Ort heißt laut Veranstalter wieder die Devise.

Fachvorträge ergänzen das Produktangebot

Auf der Memminger Messe sind zahlreiche Referenten anzutreffen, die an beiden Tagen Vorträge halten. So haben die Besucher die Möglichkeit, Informationen über teils schwierige Sachverhalte zu erhalten und Fragen zu stellen.

Die Messe wird Tradition

Nun ist die Messe „Bauen – Leben – Umwelt Memmingen“ schon elf Jahre alt. Erst seit einem Jahr ist diese fest im Memminger Veranstaltungskalender etabliert. Auch dieses Jahr soll die Messe wieder ein voller Erfolg werden. Veranstaltet wird sie in der Stadthalle Memmingen und der Eintritt ist für alle Besucher frei. Es gibt auch eine kostenlose Kinderbetreuung des Mehrgenerationenhauses Memmingen, damit Eltern die Messe stressfrei besuchen können.