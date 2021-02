ZF Friedrichshafen erhält Großauftrag aus den USA

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Große Markterfolge für ZF in den USA. Für ein 8-Gang-Automatgetriebe hat das Friedrichshafener Unternehmen von Fahrzeugherstellern in Nordamerika mehrere Großaufträge erhalten. Darunter ist auch der größte Einzelauftrag im Nutzfahrzeugsegment in der Unternehmensgeschichte von ZF. 2023 startet die Produktion in Gray Court, South Carolina. Dafür baut ZF das dortige Getriebewerk für gut 150 Millionen Euro aus und schafft damit auch rund 500 neue Arbeitsplätze.

Mit diesen gewonnenen Großaufträgen im Pkw-Segment möchte ZF neue Kundenkreise erschließen. „Dank seiner flexibel einsetzbaren Technologie können wir mit Automatikgetriebe die Erfolgsgeschichte dieses Produktes nun auch im Nutzfahrzeugsegment fortschreiben“, sagte Wilhelm Rehm, der im ZF-Vorstand unter anderem die Nutzfahrzeugtechnik verantwortet. „Damit sind wir mit unseren Nutzfahrzeuggetrieben nach Europa und China nun auch im wichtigen Markt Nordamerika präsent. Aufträge wie diese tragen mit dazu bei, jene Erlöse zu erwirtschaften, die wir für Investitionen in weitere Zukunftstechnologien und den Wandel unseres Unternehmens brauchen.“

Das Getriebe eigne sich durch die modulare Bauweise mit unterschiedlichen Anfahrelementen für die Nutzfahrzeugsegmente der mittelschweren Lkw bis 26 Tonnen Gewicht und Busse sowie für die besonders in den USA beliebten Pick-ups, erklärt ZF in einer Mitteilung. Ebenfalls möglich sei künftig auch eine Elektrifizierung des Getriebes als Mild- oder Plug-in-Hybrid. Weltweiter Produktionsstart für das neue Getriebe von ZF war im Oktober 2020 in Friedrichshafen, dem Sitz der ZF-Division Nutzfahrzeugtechnik. Hier wurde das Getriebe auch entwickelt. Um von 2023 an die zusätzlichen Volumina für die Kunden in Nordamerika fertigen zu können, setzt ZF auf das Know-how seines Getriebewerks in Gray Court, South Carolina. Derzeit zählt das im Jahr 2012 in Betrieb genommene Werk rund 2.200 Mitarbeiter.