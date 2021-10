Vertiefte Partnerschaft von ZF Friedrichshafen und doubleSlash

„In den vergangenen fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit hat sich eine starke Vertrauensbasis aufgebaut“, erklärt ZF-Entwicklungschef Dr. Dirk Walliser die Ausweitung des Engagements. „Als Spezialist für vernetzte Mobilität mit exzellenter Reputation bei Kunden aus der Automobilindustrie ist doubleSlash ein innovativer und langfristiger Partner in unserem Software-Ökosystem.“

Chancen der Zusammenarbeit Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Zusammen mit ZF als einem der global führenden Anbieter von Technologien für die Mobilität der Zukunft können wir unseren Kurs des nachhaltigen Wachstums bestmöglich fortsetzen“, sagt doubleSlash-Geschäftsführer Konrad Krafft. „Unsere Kunden profitieren von noch besser aufeinander abgestimmten Software-Lösungen und werden uns weiterhin als unabhängige und verlässliche Partner für vernetzte Mobilität an ihrer Seite haben.“

Neue Entwicklungen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ein Beispiel für Software-Lösungen, die gemeinsam entwickelt werden, sind sogenannte „Over-the-Air-Updates“. Ähnlich wie beim Smartphone können die Software-Funktionen eines Fahrzeugs damit während des gesamten Fahrzeuglebens aktuell gehalten werden. Hierzu muss das Fahrzeug nicht mehr in die Werkstatt gebracht werden, sondern kann die Software über eine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung, also drahtlos oder „Over-the-Air“ erhalten. Als Spezialist für Automotive Security bringe doubleSlash sein Know-how unter anderem für die sichere Übertragung der Daten ein, heißt es in einer Mitteilung.

Das Unternehmen doubleSlash wächst Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Umsatz- und Mitarbeiterzahlen belegen die positive Entwicklung von doubleSlash: In den vergangenen fünf Jahren ist der Umsatz organisch von 10 auf 25 Millionen Euro gewachsen und die Zahl der Mitarbeiter von 120 auf 250 gestiegen. Das Unternehmen bedient diverse namhafte Kunden aus der Automobilindustrie, Medizintechnik und weiteren innovativen Branchen, weswegen die Software-Experten seit 2011 beziehungsweise 2018 auch Standorte in München und Stuttgart unterhalten. Am Stammsitz Friedrichshafen des 1999 gegründeten Unternehmens entsteht aktuell ein Software-Innovationszentrum, das doubleSlash Ende des Jahres beziehen wird.