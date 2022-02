Stadtwerk übernimmt sieben Azubis und Studenten

Insgesamt sieben junge Menschen haben kürzlich ihre Ausbildung oder ihr duales Studium beim Stadtwerk am See erfolgreich abgeschlossen. Besonders erfreulich: alle haben vom regionalen Energieversorger ein Übernahme-Angebot bekommen und sich ausnahmslos fürs Bleiben entschieden.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir sind einfach nur stolz auf unsere Absolventen und freuen uns riesig, dass uns alle erhalten bleiben. Das zeigt, dass unsere Ausbilder in den Abteilungen einen klasse Job gemacht haben“, zeigt sich Ausbildungsleiterin Regine Weps glücklich. „Hier zeigen sich die Früchte unserer Strategie, stark auf die Qualität der Ausbildung zu setzen.“ Dafür habe das Stadtwerk viel getan, auch mit einer eigenen Lehrwerkstatt und einer breiten und vielseitigen Ausbildung, die früh auch auf Eigenverantwortung setzt.

Zuwachs in unterschiedlichen Bereichen

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wegen der erfolgreichen Übernahmen freuen sich beim Stadtwerk jetzt die unterschiedlichsten Bereiche, Abteilungen und Teams über Zuwachs. Zu den Absolventen zählen drei Studenten in den Bereichen Digital Business Management und Elektrotechnik/Energie- und Umwelttechnik sowie vier Auszubildende. Darunter zwei Elektroniker für Betriebstechnik, eine Vermessungstechnikerin und eine Industriekauffrau.

Scheidender Ausbildungsleiter Spähn

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nachdem nun neue Azubis beim Stadtwerk am See als festangestellte Mitarbeiter starten, verabschiedet sich der Energieversorger allerdings auch von einem langjährigen Ausbilder: 33 Jahre, 110 Auszubildende, etwa ein Drittel davon noch immer im Unternehmen tätig. Das sind Zahlen, die das jahrzehntelange Wirken von Anton Spähn als technischer Ausbildungsleiter beim Stadtwerk am See auf den Punkt bringen. „Für mich war immer klar, die Zukunft vom Stadtwerk hängt zu einem großen Teil auch von den Auszubildenden ab. Bei einem so speziellen Bereich wie der Versorgungstechnik laufen nicht gerade haufenweise geeignete Männer und Frauen auf der Straße herum. Die müssen wir schon selbst ausbilden – und bestenfalls an uns binden“, erklärt Spähn sein Engagement für die Auszubildenden. Besonders stolz ist Spähn auf die „Lehrwerkstatt“ des Stadtwerks am See: „Hier bringen wir mittlerweile seit neun Jahren auch Auszubildende von anderen Stadtwerken und Unternehmen aus der Region das Arbeiten unter Strom bei.“