Stadtwerk am See wird als „Top- Lokalversorger“ ausgezeichnet

Der Geschäftsführer des Stadtwerks am See Alexander-Florian Bürkle. Foto: Stadtwerk am See.

Spitzenbewertungen für das Stadtwerk am See gab es vom unabhängigen „Energieverbraucherportal“. Das Portal untersucht jährlich den Service von rund 400 Energieversorgern. Durch was genau der Service des Stadtwerks am See unter seinen Konkurrenten hervorstach.