Stadtwerk am See zur „Top Company“ gekürt

Auszeichnung

Das Stadtwerk am See in Friedrichshafen. Foto: Stadtwerk am See

Das Stadtwerk am See hat eine Auszeichnung erhalten, die Aufschluss über die Mitarbeiterzufriedenheit im Betrieb gibt. Welche Ehre dem Unternehmen zuteilwurde.

Kununu.com, eine deutsche Online-Plattform für Arbeitgeber-Bewertungen, hat das Stadtwerk am See als „Top Company“ ausgezeichnet. Mit einem Bewertungs-Score von 4,4 von fünf Sternen und einer Weiterempfehlung von 92 Prozent ist das Stadtwerk laut dieser Website bundesweit einer der attraktivsten Arbeitgeber. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Anonyme Mitarbeiterbewertungen Auf der Plattform „Kununu“ bewerten Mitarbeiter ihr Unternehmen anonym mit einem bis fünf Sternen. Zusätzlich schätzen sie auch Sonderleistungen, Bezahlung und Unternehmenskultur ein. Als „Top Company“ werden Unternehmen von der Website dann ausgezeichnet, wenn sie verschiedene Kriterien zu Anzahl, Höhe und Aktualität von Bewertungen erfüllen. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Unerlässlichkeit von Feedbacks „Dass wir hier so gut abschneiden, macht uns stolz. Denn das Lob kommt von denen, die es am besten beurteilen können – unseren Mitarbeitern“, sagt Personalchef der Stadtwerke Olaf Schwarz. „Sie wissen, wie es bei uns zugeht, was gut und was vielleicht noch nicht so gut läuft. Umso wertvoller sind hier Feedbacks.“ Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform