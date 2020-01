Stadtwerk am See übernimmt Stromnetz in Daisendorf

Das Stadtwerk am See aus Friedrichshafen ist neuer Stromnetzbetreiber in der Gemeinde Daisendorf im Bodenseekreis. Bereits im Vorfeld hat das Stadtwerk dafür in die Versorgungssicherheit investiert. Für Bürgermeisterin Jacqueline Alberti ist die Netzübernahme dabei ein erfreulicher Schritt: „Die Daisendorfer Bürgerinnen und Bürger bekommen ein noch zuverlässigeres und modernisiertes Stromnetz, und wir haben einen regionalen Partner vor Ort.“

Alexander-Florian Bürkle: Ein wichtiger Beitrag für vernetzte Region

Mit dem Stadtwerk am See, das bereits das Gasnetz in Daisendorf betreibt und die Wasserversorgung betreut, verbindet die Gemeinde eine langjährige Partnerschaft. Mit der Stromnetzübernahme ist diese Partnerschaft nun noch intensiver geworden, betont Alberti. „Wenn das noch dazu Vorteile für die Bürger bringt, umso besser.“ Zudem habe man schon bei Gas und Wasser mit dem Bereitschaftsdienst des Stadtwerks sehr gute Erfahrungen gemacht. „Die Monteure sind stets schnell da, wenn Probleme auftreten.“ Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle betonte dagegen: „Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit Daisendorf. Gleichzeitig ist das ein wichtiger Beitrag für eine vernetzte Region.“

Stadtwerk am See hat in Daisendorf investiert

So hat das Stadtwerk in der Straße „Am Wattenberg“ beispielsweise zwei neue Schaltstationen gebaut und neue Leitungen in Richtung Höhenweg verlegt. Diese sind zudem mit smarter Technik ausgestattet. Sie werden nun komplett fernüberwacht und auch ferngesteuert. So kann die Netzleitstelle des Stadtwerks jederzeit schnell eingreifen.

Auch eine durch Daisendorf verlaufende Mittelspannungsleitung hat das Stadtwerk umgebaut. Denn eine Störung auf dieser Leitung hatte in der Vergangenheit Auswirkungen auf das gesamte Netz. Das Stadtwerk betreibt diese nun getrennt, sodass sich ein möglicher Fehler nur noch auf einen Teilbereich von Daisendorf auswirkt.

Nur kleine Änderungen für Kunden

Für die Haushalte in Daisendorf ändert sich durch die Netzübernahme dabei kaum etwas. Lediglich die Ansprechpartner bei einer Störung im Stromnetz sind nun neu. Auch die Notrufnummer für das Strom- und Gasnetz bleibt gleich.