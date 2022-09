Stadtwerk am See begrüßt die Nachwuchskräfte

Ausbildungsbeginn

Von hinten links: Marc-Elias Bangert (Elektroniker für Betriebstechnik), Elia Schraff (Elektroniker für Betriebstechnik; Von mittig links: Kevin Rybak (Elektroniker für Betriebstechnik), Lina Mader (DH-Studentin Elektrotechnik/Energie- und Umwelttechnik), Jan Asmus (Vermessungstechniker), Ida Dering (DH-Studentin Wirtschaftsinformatik); Von vorne links: Alwina Miller (Industriekauffrau), Caroline Egghart (DH-Studentin Elektrotechnik/Energie- und Umwelttechnik) und Luis Harder (Industriekaufmann). Foto: Stadtwerk am See

Sechs Auszubildende und drei Studenten der Dualen Hochschule sind im September in die Ausbildung bei der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG gestartet. Wie der berufliche Einstieg in den neuen Lebensabschnitt ablief.

Neu in das Unternehmen Stadtwerk am See eingestiegen sind zwei Industriekaufleute, drei Elektroniker für Betriebstechnik, ein Vermessungstechniker, zwei duale Studenten Elektrotechnik/Energie- und Umwelttechnik sowie erstmals in diesem Jahr ein Student im Bereich Wirtschaftsinformatik. Damit absolvieren insgesamt 21 junge Menschen ihre Ausbildung oder ihr duales Studium im Unternehmen. „Hochgerechnet auf unsere Mitarbeiter liegen wir damit erneut über der bundesweiten Ausbildungsquote. Das freut uns sehr und gibt ordentlich Rückenwind für unser Engagement im Bereich Ausbildung“, erklärt Schwarz, Stadtwerk-Personalleiter.

Stadtwerk-Personalleiter begrüßt die Neueinsteiger

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Noch vor dem offiziellen Start haben die „alten“ Stadtwerk-Azubis und -Studenten die „Neuen“ beim Kennenlerntag begrüßt. Beim gemeinsamen Rafting auf der Iller mit Start in Sonthofen und dem anschließenden Grillfest auf dem Hochbehälter in Raderach wurde aus den zwei Gruppen ein Team. Auch Stadtwerk-Personalleiter Olaf Schwarz war am Hochbehälter vor Ort und verbrachte den Abend gemeinsam mit den Stadtwerk-Azubis und -Studenten. Der Kennenlerntag und die anschließende Einführungswoche hat sich zu einem festen Bestandteil des Ausbildungsstarts beim Stadtwerk am See etabliert.

Gemeinsame Aktivitäten stärken den Teamgedanken

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir legen den Fokus bewusst auf Aktionen, die Spaß machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Gruppe zu einem Team heranwächst und sich die neuen Auszubildenden und Studenten bei uns schnell wohlfühlen“, erklärt Olaf Schwarz. Während der Einführungswoche bekommt der Stadtwerk-Nachwuchs einen Einblick in die Fachabteilungen, aber auch in die Anlagen wie beispielsweise das Umspann- oder Wasserwerk. „So viele neue Eindrücke und Gesichter auf einmal sind sicher nicht immer leicht und vielleicht auch viel auf einmal. Deshalb ist es gut, wenn sich die ‚Neuen‘ mit den alten Stadtwerk-Auszubildenden und -Studenten untereinander verstehen und vertrauensvoll austauschen können – letztlich eben alles eine Frage des Teambuildings“, resümiert Schwarz am Ende der Einführungswoche.