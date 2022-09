Rolls-Royce-Azubis erhalten IHK-Preis in Friedrichshafen

Ausbildungsende

41 Auszubildende haben ihre Ausbildung absolviert. Darunter waren auch vier IHK-Preisträger. Von vorne links: Tobias Kohli, Niklas Durst, René Martin und Dennis Heuchert (nicht im Bild). Geehrt wurden die Auszubildenden von Dr. Thelse Godewerth (Chief People Officer und Arbeitsdirektorin) und Martin Stocker (Training Manager). Foto: Robert Hack

Die Auszubildenden des Unternehmens Rolls-Royce in Friedrichshafen haben ihre Ausbildung beendet. Darunter wurden auch sehr gute Leistungen mit dem IHK-Preis ausgezeichnet. Wer sich darüber freuen durfte und wie die Führungsetage auf das Ausbildungsende reagierte.

41 Auszubildende des Geschäftsbereichs Power Systems von Rolls-Royce in Friedrichshafen haben in den vergangenen Wochen die letzten Prüfungen geschrieben und ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Zu den Absolventen gehören zwölf Industriemechaniker, acht Fachkräfte für Metalltechnik, zwei Konstruktionsmechaniker, ein Elektroniker für Automatisierungstechnik sowie zehn Mechatroniker, eine Technische Produktdesignerin, ein Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, zwei Fachlageristen, drei Fachkräfte für Lagerlogistik und eine Sozialversicherungsangestellter.

Vier Absolventen erhalten IHK-Preis Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Unter den Absolventen sind auch vier IHK-Preisträger: Dennis Heuchert, Tobias Kohli, Niklas Durst und René Martin wurden für ihre sehr guten Leistungen von der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben ausgezeichnet.

Glückwünsche für die Absolventen Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Chief People Officer und Arbeitsdirektorin Dr. Thelse Godewerth gratulierte allen ehemaligen Auszubildenden bei der Zeugnisübergabe: „Es ist beeindruckend, was Sie in den vergangenen Jahren unter wirklich herausfordernden Umständen geschafft und erreicht haben. Ich freue mich, viele von Ihnen nach wie vor bei Power Systems anzutreffen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und Freude auf Ihrem beruflichen und persönlichen Weg.“ Achim Zinser, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, wandte sich mit folgendem Statement an die Absolventen: „Sie haben einen großen Schritt geschafft und können stolz auf sich sein. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Abschluss und alles Gute und viel Spaß bei Ihrem Start in das Berufsleben.“