Rolls-Royce übernimmt Kinolt

Rolls-Royce verstärkt sein Angebot an Stromversorgungssystemen für sicherheitskritische Anwendungen mit dem Abschluss der Übernahme von Kinolt S.A., einem in Belgien ansässigen Spezialisten für dynamische unterbrechungsfreie Stromversorgung. Rolls-Royce ist mit seinem Geschäftsbereich Power Systems und der Produkt- und Lösungsmarke MTU bereits ein führender Anbieter für Notstromversorgung – ein Markt, der auch während der Covid-19-Pandemie ein Wachstumsmarkt geblieben ist und von dem in den nächsten Jahren weiteres Wachstum erwartet wird, da Kunden zunehmend das Risiko von Betriebsstörungen weiter minimieren.

Stromversorgungssysteme mit Schwungmassenspeicher werden überall dort eingesetzt, wo stabile Stromversorgung erforderlich ist oder wo ein Stromausfall äußerst sicherheitskritisch wäre, beispielsweise in Rechenzentren und Krankenhäusern oder Produktionsstätten mit sensiblen Prozessen.

Strategischer Schritt zum Anbieter integrierter Lösungen



Diese Akquisition ist ein weiterer strategischer Schritt des Geschäftsbereichs Power Systems zum Anbieter integrierter Lösungen. Die Technologie der unterbrechungsfreien Notstromversorgung von Kinolt eignet sich besonders für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen, wie zum Beispiel in Stadtgebieten oder bereits vorhandenen Gebäuden. Es ergänzt das MTU-Portfolio für Neubauten von großen sicherheitskritischen Anlagen. Es werde erwartet, dass die Akquisition zu Kosten- und Ertragssynergien führen wird, die für mittel- und langfristigen Mehrwert für die Anleger sorgen werden.

Stromversorgung für kritische Infrastrukturen sichern



„Die durch die Covid-19-Pandemie entstandene, außergewöhnliche Situation hat deutlich gemacht, dass es unabdingbar ist, unterbrechungsfreie Stromversorgung für sensible und kritische Infrastrukturen zu sichern“, Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems. „Grundlegende Dienste wie die medizinische Versorgung oder der weltweite kontinuierliche Internet-Verkehr werden nur so gewährleistet. Ohne unterbrechungsfreie Stromversorgung wäre keine Behörde und kein Unternehmen in einer Krise handlungsfähig."

„Wir haben den Vertrag zur Akquisition von Kinolt unterzeichnet, bevor die Auswirkungen von Covid-19 deutlich wurden", fügt Schell hinzu. „Seitdem haben wir die Chancen und Risiken der Transaktion erneut intensiv geprüft. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Argumente für die Übernahme noch stärker als zuvor sind.“