Rolls-Royce in Friedrichshafen verabschiedet Azubis

26 Auszubildende haben zum Sommer erfolgreich ihre Berufsausbildung beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems in Friedrichshafen abgeschlossen. 24 erhielten einen unbefristeten Arbeitsvertrag und starten nun in ihren Fachbereichen ins Berufsleben. Der Konstruktionsmechaniker Johannes Höltge erhielt für seine besonders gute Leistung den Preis der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben.

Wie Corona die Ausbildung beeinflusst hat

„Unsere diesjährigen Absolventen blicken auf eine besonders herausfordernde Zeit zurück: Aufgrund der Corona-Pandemie war lange Zeit unsicher, ob sie bis zum Sommer ihre Prüfungen abschließen können. Einige Prüfungstermine wurden verschoben, zeitweise konnte kein Theorieunterricht stattfinden und auch auf das gemeinsame Lernen in Gruppen musste größtenteils verzichtet werden“, erklärt Martin Stocker, Leiter der MTU-Ausbildung bei Rolls-Royce in Friedrichshafen. „Eine umso größere Leistung ist es, dass die Absolventen trotz dieser Ausnahmesituation ihre Ausbildung zum angestrebten Zeitpunkt beenden konnten.“

Für welche Ausbildungsrichtung sich die Azubis entschieden haben

Von den 26 Absolventen hatten sich 22 für eine technische Ausbildung entschieden, darunter elf Industriemechaniker, fünf Fachkräfte für Metalltechnik, drei Mechatroniker, ein Konstruktionsmechaniker, ein Elektroniker für Automatisierungstechnik sowie ein Technischer Produktionsdesigner. Vier Auszubildende absolvierten eine kaufmännische Ausbildung, darunter zwei Fachlageristen und zwei Fachkräfte für Lagerlogistik.

Perspektive für junge Menschen

„Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu schaffen. Wir freuen uns, die Absolventen nun als festen Bestandteil in unser Unternehmen aufzunehmen und wünschen Ihnen alles Gute für ihren Start ins Berufsleben“, sagt Thomas Bittelmeyer, Betriebsratsvorsitzender bei Power Systems.

Die neue Bewerbungsphase läuft

Junge Menschen, die an einer Ausbildung oder an einem dualen Studium bei Rolls-Royce interessiert sind, können die sich ab sofort über das Bewerberportal von Rolls-Royce Power Systems bewerben. Interessenten können sich auf der Unternehmenswebsite über die verschiedenen Ausbildungs-Berufe und Studiengänge informieren und ihre Bewerbung hochladen. Der Azubi- Instagram-Kanal RRPS_Ausbildung verschafft erste Eindrücke.

