Rolls-Royce Power Systems beruft neuen Vorstand

Anfang Mai dieses Jahres zieht Otto Preiss als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand von Rolls-Royce Power Systems ein. In seiner über 30-jährigen Berufskarriere beim Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB sammelte Preiss umfassende Erfahrungen in verschiedenen globalen Führungspositionen. Zuletzt war er als Group Senior Vice President in der Rolle als Chief Operating Officer Digital im Konzern tätig und leitete davor den weltweiten Geschäftsbereich Motors & Generators von ABB. Neben anderen globalen ABB Geschäften war Preiss auch für die konzernweite Forschung in Power Technologies sowie das Swiss Corporate Research Center zuständig. Sein Elektrotechnik-Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz ergänzte Preiss mit einem Informatik-Masterstudium an der University of Colorado. Er promovierte anschließend an der Technischen Hochschule in Lausanne, Schweiz.

Fokussierte Transformation von Rolls-Royce Power Systems

„Mit der neu geschaffenen Position treiben wir die Transformation des Unternehmens noch fokussierter voran“, betont Axel Arendt, Aufsichtsratsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems. „Otto Preiss bringt dafür mit seinem Fachwissen in der Elektrotechnik und Informatik und mit seinen Erfahrungen als global agierende Führungskraft ideale Voraussetzungen mit.“ Andreas Schell, CEO Rolls-Royce Power Systems, sieht bereits der gemeinsamen Zusammenarbeit entgegen: „Ich freue mich sehr, dass wir für die weitere Umsetzung unserer Strategie und den herausfordernden Aufgaben, die derzeit vor uns liegen, mit Otto Preiss erfahrene Unterstützung erhalten.“

Über Rolls-Royce Holdings plc



Rolls-Royce will mit modernen Technologien umweltfreundliche, sichere und wettbewerbsfähige Lösungen für den weltweiten Antriebs- und Energiebedarf anbieten. Das Unternehmen hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte, 70 Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden. Außerdem beschäftigt Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen rund 11.000 Mitarbeiter.