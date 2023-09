Rolls-Royce liefert mtu-Motoren für Schnellfähren in Abu Dhabi

Zusammenarbeit

Symbolbild. Der Sitz von Rolls-Royce PowerSystems in Friedrichshafen. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce Power Systems wurde beauftragt, acht mtu-Motoren für einen Fährenbetreiber in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu liefern. Der Auftrag reiht sich in eine langjährige Partnerschaft ein. So soll die neue Zusammenarbeit aussehen

Rolls-Royce hat von der Werft Penguin Shipyard International den Auftrag erhalten, acht mtu- Motoren der Baureihe 4000 für zwei neue RoPax-Schnellfähren des Hafen- und Fährenbetreibers Abu Dhabi Ports in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu liefern. Die 56-Meter-langen Roll-on-Roll-off-Schiffe werden Ende des Jahres 2024 die bisherige Flotte auf der Strecke vom Festland in Abu Dhabi zur Insel Delma ersetzen.

Mtu-Motoren verschaffen verkürzte Fahrzeit

Die Schiffe werden von Incat Crowther UK entworfen und von der Penguin-Werft in Batam in Indonesien gebaut. Mit den vier 16- Zylinder-mtu-Motoren pro Schiff mit einer Gesamtleistung von über 10.000 Kilowatt erreichen die Aluminium-Fähren voraussichtlich eine Geschwindigkeit von mehr als 30 Knoten und sorgen so für eine deutlich verkürzte Fahrzeit für die bis zu 250 Passagiere und 25 PKW pro Fahrt.

Rolls-Royce freut sich über internationale Zusammenarbeit

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer langjährigen Partnerschaft mit Penguin Shipyard International und darüber, dass der Experte für Aluminium-Hochgeschwindigkeitsschiffe uns wieder als Antriebslieferant auswählt. Auch dieser Auftrag bestätigt, dass unsere Antriebslösungen im Schnellfährenmarkt nach wie vor sehr gefragt sind“, erklärt Chew Xiang Yu, Director Marine APAC beim Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce.

Penguin setzt seit über zehn Jahren auf mtu-Motoren von Rolls- Royce

Bereits seit über zehn Jahren liefert Rolls-Royce mtu-Antriebe an die Penguin-Werft. Im Frühjahr 2023 erhielt Rolls-Royce Power Systems erst den Auftrag über sechs 16-Zylinder-mtu-Motoren für zwei neue Feuerlösch- und Rettungsschiffe der Civil Defence Force in Singapur. „In den letzten zehn Jahren haben wir Rolls-Royce mit seinen mtu-Lösungen als unseren bevorzugten Partner für den Antrieb von sicherheitskritischen Hochgeschwindigkeitsschiffen schätzen gelernt", sagt James Tham, Geschäftsführer von Penguin International Limited. „Rolls-Royce ist ein verlässlicher Partner in guten wie in schlechten Zeiten und bietet eine hervorragende Kundenerfahrung für jedes Projekt."

Mtu-Motoren an Bord von rund 850 Schnellfähren weltweit

Weltweit fahren rund 850 Schnellfähren mit mtu-Antriebssystemen von Rolls-Royce. „Wir wissen genau, was Fähren -Betreiber brauchen und arbeiten konstant daran, unser Lösungsangebot weiterzuentwickeln. Unsere Motoren haben eine hohe Leistungsdichte, sind besonders zuverlässig und effizient bei geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Lebenszykluskosten - genau deshalb entscheiden sich Betreiber von Schnellfähren, Doppelendfähren und Katamaranen für mtu-Antriebssysteme“, erklärt Denise Kurtulus, Vice President Global Marine bei Rolls-Royce Power Systems.

Penguin Shipyard hat bereits mehr als 200 Aluminium-Schiffe ausgeliefert

Penguin International Limited ist ein in Singapur ansässiges, börsennotiertes Unternehmen, das über eine Gruppe von hundertprozentigen, integrierten Tochtergesellschaften Aluminium- Hochgeschwindigkeitsschiffe entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Penguin Shipyard International, eine Tochtergesellschaft von Penguin International Limited, betreibt eine 30.000 Quadratmeter große Werft in Singapur und eine 50.000 Quadratmeter große Werft in Batam, Indonesien. Seit 1995 hat das Unternehmen mehr als 200 Arbeitsschiffe, Patrouillenboote und Passagierfähren aus Aluminium an Schiffseigner auf der ganzen Welt ausgeliefert.