Lindauer Engie Refrigeration erfüllt Großauftrag in Kroatien

Archivbild. Der Standort von Engie Refrigeration in Lindau am Bodensee. Foto: ENGIE Refrigeration GmbH

Noch ist das Jahr jung, doch in Lindau am Bodensee feiert die Engie Refrigeration ihren ersten Erfolg. In Kroatien winkt eine langfristige Kooperation mit einem Lebensmittelhersteller und auch die Europäische Union begrüßt die Zusammenarbeit.