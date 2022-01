Eurobike zieht von Friedrichshafen nach Frankfurt

Die Verkehrswende nimmt Fahrt auf. Auch wenn aktuell abzuwarten bleibt, mit wieviel Nachdruck die neue Bundesregierung das Thema Mobilitätswende angeht, überholt die Entwicklung vor allem in den urbanen Bereichen bereits vielerorts das was gemeinhin als Zukunftsplanung diskutiert wird. Mit Fahrrad, E-Bike und elektrisch unterstützten Kleinfahrzeugen wie E-Scootern und Sharing-Angeboten vollzieht sich der Wandel hin zur Micromobilität. Platzbedarf und CO2-Fußabruck je Nutzer verringern sich. Die neue Eurobike strebe an, Treiber und Katalysator dieser Entwicklung zu sein. Sie zeigt Neuheiten und Innovationen rund um das Fahrrad. Zudem biete sie den Mobilitäts-Akteuren eine Plattform, Netzwerke, Konzepte und Inhalte. Die 30. Eurobike Friedrichshafen ist von Mittwoch, 13. Juli bis Sonntag, 17. Juli 2022 jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Messegelände in Themenbereiche aufgeteilt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Future Mobility soll in der Messehalle 8 des Frankfurter Messegeländes mit Anschluss an die Demo Area stattfinden. Für die Konzepterweiterung in Richtung Urban Mobility haben sich die Eurobike-Macher potente Verstärkung aus unterschiedlichen Disziplinen ins Team geholt. Das MotionLab.Berlin mit seinem Gründer und Vordenker Christoph Neye für den die Unterstützung der Eurobike auch eine logische Konsequenz seines Einsatzes für neue Mobilität sei: „Als Mit-Initiator des MotionLab.Berlin habe ich in den vergangenen vier Jahren das Potenzial für neue Mobilität tagtäglich miterleben dürfen. Es ist mir daher auch ein persönliches Anliegen, die Eurobike auf diesem Weg zu begleiten und zu beraten."

Eine Übersicht zum Messegelände der Eurobike 2022. Foto: Eurobike Friedrichshafen

Lastenräder als Teil der Verkehrswende Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch das Cargobike findet in Halle 8 „Mobilität der Zukunft“ seine neue Heimat. Eurobike-Projektleiter Dirk Heidrich erklärt: „Auf der Eurobike ist die Cargo Area seit 2018 Stelldichein der dynamischen Lastenrad-Branche. Mit Frankfurt bieten wir dem Produkt zukünftig das passende Revier, ein Reallabor, die richtige Kulisse und inhaltliche Anbindung.“ Community-Events wie abendliche Lastenrad-Ausfahrten mit und in die Cargobike-Szene vor Ort sind genauso Teil des Programms wie Lastenradrennen am 16. und 17. Juli. Komplettstandangebote sowie der direkte Anschluss an die Demo Area mit idealen Testmöglichkeiten sowie die räumliche Nähe zu den Themenfeldern Start-ups, Urban Mobility, Sharing as a Service, Infrastruktur, etc. machen das Komplettpaket rund.

Radverleih eine beliebte Alternative? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Als inhaltlichen Begleiter und Impulsgeber der Cargo-Area bauen die Eurobike-Macher die Zusammenarbeit mit dem Berliner Think-and-Do-Tank cargobike.jetzt aus. „Die Eurobike ist der 'place to be' für die Cargobike-Branche“, sagt Arne Behrensen, Gründer des Unternehmens. „Die Messe Frankfurt ist eine internationale Top-Adresse. Und in den Straßen der Stadt ist die Cargobike-Revolution ja bereits in vollem Gange.“ Auch das Lastenrad-Sharing wird in Zukunft eine enorme Rolle spielen. Für viele urban lebende Menschen kommt damit erst die Option ins Spiel, wirklich autofrei zu leben. Denn je einfacher es ist, ein Lastenrad nur für den jeweiligen Bedarf zu leihen, desto selbstverständlicher wird es, aufs Auto zu verzichten.

Straßen müssen sich verändern

Klar ist: Sich verändernde Mobilität braucht neue Verkehrs-Infrastruktur. Es entstehen Radschnellwege – direkte Verbindungsrouten für Fahrrad und Pedelec, die weitgehend kreuzungsfrei und steigungsarm von A nach B und weiter nach C und D führen. Auch sie sind ein großer Schritt in Richtung alternatives (Rad-)Pendeln. Die Eurobike wird auch mit Ausstellern aus dem Bereich Infrastruktur und Planung die Entwicklung und Projekte beleuchten. „In allen Bereichen der neuen Mobilität herrscht Aufbruchstimmung“, sagt Projektleiter Dirk Heidrich. „Und wir freuen uns jetzt schon darauf, diese Atmosphäre genau so abzubilden.“