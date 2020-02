Diese Messen starten 2020 in Friedrichshafen

Mit der Hubschrauberfachmesse "European Rotors" präsentiert die Messe Friedrichshafen im Jahr 2020 eine Premiere in der internationalen Luftfahrtbranche. Zuerst nehmen die Helikopter Kurs auf Köln, wo die Messe zum ersten Mal stattfindet. Das Messeteam vom Bodensee befindet sich derzeit allerdings schon mitten in den eigenen Startvorbereitungen für die eigene Ausgabe.

Insgesamt stehen in diesem Jahr 32 internationale und nationale Veranstaltungen, darunter vier Premieren, auf dem Plan. Mit den "Auswärts-Messen" in Köln, Berlin, China und Südafrika möchte sich das Unternehmen am Bodensee dabei als globaler Player präsentieren. Zu den Messen und Ausstellungen am Standort Friedrichshafen kommen dann schließlich noch interne Firmenevents, Hausmessen und Kongresse. Damit ist das Messegelände direkt am Bodensee Airport im Jahr 2020 mit insgesamt mehr als 60 Veranstaltungen gut gebucht, so das Unternehmen.

Archivbild. Die Eurobike, die auch 2020 wieder auf dem Plan steht, richtet sich an alle Radsport-Interessierten. Foto: Messe Friedrichshafen

Klaus Wellmann: Wir haben ein fachlich vielfältiges Programm

Einige der weltweit bedeutenden internationalen Fachmessen wie die Luftfahrtmesse AERO und die Fahrradmesse Eurobike stehen 2020 genauso im Blickpunkt wie die Wassersportmesse Interboot und die Motorradwelt Bodensee. Aber auch die Messe für Tortendesign, My Cake, die Fruchtwelt Bodensee, die Pferd Bodensee, die Tuning World Bodensee und die Motorworld Classics Bodensee kommen im Programm für dieses Jahr vor. „Wir haben in diesem Jahr ein fachlich und thematisch vielfältiges Messeprogramm zu bieten", kommentierte dazu der Friedrichshafener Messechef Klaus Wellmann.

Außerdem formulierte er ein Motto: "Lokal, regional, international", eng verbunden mit dem Slogan "näher am Kunden". Dem folgend formulierte die Messe Friedrichshafen auch die Zielgruppe für die diversen Veranstaltungen: Spezielle Messethemen für Motorradfahrer und Tortenfans, für Reiter, Angler, Autofans und Piloten sollen jeweils die Experten in den verschiedenen Branchen ansprechen. Radfahrer mit und ohne E-Antrieb und alle, die sich gerne bewegen, erwartet die Messe Friedrichshafen am Bodensee. Dazu kommen sollen außerdem Segler und Motorbootfahrer, Surfer und Stand-up Paddler, welche bei der Wassersport-Ausstellung Interboot im September 2020 eine große Rolle spielen sollen. Zur internationalen Fachmesse für Erwerbsobstbau erwartet Wellmann schließlich auch Experten aus ganz Europa am Bodensee.

Archivbild. Ein Blick in die vergangene Flugzeugmesse AERO. Eine weitere Auflage dieser Ausstellung ist im Plan der Messe Friedrichshafen vorgesehen. Foto: Messe Friedrichshafen

Über die Messe Friedrichshafen

Bei der Messe Friedrichshafen sind derzeit 95 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt mehr als 60 unterschiedliche Veranstaltungen finden auf dem Messegelände statt, darunter internationale Fachmessen, regionale Ausstellungen und Gastveranstaltungen. Rund 800.000 Besucher, mehr als 10.000 Aussteller aus 58 Ländern und 4.500 Medienvertreter aus aller Welt besuchen im Schnitt über das Jahr die Messen in Friedrichshafen. Mit einer Gesamtkapazität von 123.000 Quadratmetern gehört das Messegelände am Bodensee zu den zehn größten Messen in Deutschland.