Die Tanner AG verändert ihre Geschäftsführung

Personalie

Stefan Kügel verlässt den Vorstand der Tanner AG. Foto: Tanner

Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 hat die Tanner AG mit Hauptsitz in Lindau am Bodensee ihre Geschäftsführung breiter aufgestellt. Künftig wird ein siebenköpfiges Management-Team die Geschäfte des Dienstleisters für Technik-Kommunikation leiten. Damit trägt das Unternehmen laut eigener Aussage seinem umfangreichen Portfolio ebenso Rechnung wie der wachsenden Bedeutung seiner aktuell 10 Standorte. Das neue Executive Board ist ausschließlich mit langjährigen Führungskräften des Unternehmens besetzt.

Stefan Kügel ist nicht länger Teil des Vorstands

Mitglieder der künftigen Geschäftsführung von Tanner sind im Einzelnen Sven Bergert, Georg-Friedrich Blocher, Alexander Esch, Anne Geißler, Bastian Poralla, Tobias Schrade und Alexander Witzigmann. Die Vorstandsaufgaben innerhalb des Executive Boards werden als Vorsitzender Georg-Friedrich Blocher, bereits seit 2006 Vorstandsmitglied, sowie neu Bastian Poralla und Tobias Schrade übernehmen. Nicht mehr im Vorstand vertreten ist Stefan Kügel. Er hat in den Aufsichtsrat als dessen Vorsitzender gewechselt.

In diesem Bereich agiert die Tanner AG

Die Tanner AG ist ein Dienstleister für Technik-Kommunikation. Das Unternehmen arbeitet seit 40 Jahren als Anbieter für Technische Dokumentation, bei Technischem Marketing und Automatisierungslösungen. Hauptsitz ist Lindau am Bodensee. Darüber hinaus hat die Tanner AG neun weitere Standorte in Deutschland sowie Tochterunternehmen in der Schweiz und in Vietnam. Die Tanner AG beschäftigt derzeit mehr als 180 Mitarbeiter.