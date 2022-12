Das war die Tourismuskonferenz des Landkreises Lindau

Veranstaltung

2022 fand erneut die Tourismuskonferenz des Landkreises Lindau statt, bei der sich Vertreter aus Politik und Tourismusbranche austauschten. Foto: Landkreis Lindau/Frederik Saalbaum

Landrat Elmar Stegmann lud ins Kurhaus Scheidegg ein. Dort tauschten sich die Anwesenden über die Tourismussaison 2021/22 aus und nahmen das Jahr 2023 in den Blick. Erik Jahn, Leiter des Geschäftsbereichs „Bauen, Umwelt und Mobilität“, stellte sich und den Fachbereich Kreisentwicklung vor, zu dem auch das regionale Tourismusmanagement gehört. Rund 40 Vertreter aus den Gemeinden des Westallgäus und Lindauer Bodensees konnten zur inzwischen zehnten Tourismuskonferenz des Landkreises Lindau begrüßt werden. „Zwar hatten wir die letzten zwei Jahren keine Gelegenheit eines solchen persönlichen Austausches, doch der Tourismus stand in dieser Zeit nicht still. Es wurden wieder viele Projekte umgesetzt“, sagte Marina Kluge, Leiterin des Fachbereiches Kreisentwicklung.

Neue Wanderwege

So wurden im Westallgäu im Rahmen eines Leader-Projektes laut eigenen Angaben vier Premium-Spazierwanderwege und drei Premium-Wanderwege gestaltet. Das Deutsche Wanderinstitut e. V. hat sie zertifiziert, sodass sie im Mai 2022 erfolgreich eröffnet wurden. Bei der Gestaltung der Wege soll nicht nur das touristische Potential der Region genutzt, sondern auch der Erlebnisanspruch des Wanderers erfüllt werden. So hat jeder Weg einen Schwerpunkt, der sich im Namen widerspiegelt, wie beispielaweise „Berg & See“. Darüber hinaus wurde das komplette Rad- und Wanderwegenetz im Rahmen eines Projekts der Allgäu GmbH zur Qualitätssicherung überprüft. Die Kommunen arbeiten derzeit an der Optimierung des Wanderwegenetzes, sodass im kommenden Jahr die Wanderwegebeschilderung auf den aktuellen Stand gebracht werden kann.

Genussherbst am Bodensee

„Zudem wurden wieder die jährlichen Führungsprogramme der ,Kraftquelle Allgäu‘ mit den Themen Kräuter und Samstagspilgern aufgelegt, die insbesondere in Zeiten vieler Krisen zur Stärkung des seelischen und körperlichen Wohlbefindens beitragen sollen“, sagte Friederike Grau vom regionalen Tourismusmanagement. Am Lindauer Bodensee wurde – unter Koordination des regionalen Tourismusmanagements des Landkreises – bereits zum zehnten Mal der „Genussherbst am Bodensee“ veranstaltet.

Tourismus im digitalen Zeitalter

Auch das Thema Digitalisierung stand im Fokus. Die Homepage des Lindauer Bodensees erhielt einen neuen Look und wurde mit neuen Templates ausgestattet. Zudem erhielten die Anwesenden der Tourismuskonferenz die Möglichkeit, neue VR-Brillen in Verbindung mit der Facettenreich-App auszuprobieren. Damit tauchen Gäste und Einheimische in touristische Themen des Landkreises Lindau ein. Den Abschluss der Tourismuskonferenz bildete ein Impulsvortrag zum Thema „Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für touristische Destinationen“ von der Agentur netzvitamine.