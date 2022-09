Vier neue Auszubildende starten am Landratsamt Lindau ihre Karriere

Ausbildungsbeginn

Die vier neuen Auszubildenden am Landratsamt Lindau mit Landrat Elmar Stegmann. Foto: Landkreis Lindau/Nadja Krassik

Landrat Elmar Stegmann begrüßt vier neue Auszubildende am Landratsamt Lindau.

Am 1. September hatten Olivia Wagenknecht, Cira Keulig, Alessandra Torres Marques und Anna Lingg ihren ersten Ausbildungstag am Landratsamt Lindau. Landrat Elmar Stegmann hat die neuen Auszubildenden aus Lindau, Hergatz und Achberg offiziell begrüßt und ihnen für ihre Ausbildungszeit alles Gute und viel Erfolg gewünscht.

Insgesamt 340 Mitarbeiter am Landratsamt beschäftigt

Derzeit bildet das Landratsamt Lindau 12 junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten, zwei duale Studenten in den Bereichen Verwaltungsinformatik und Soziale Arbeit sowie zwei Beamtenanwärterinnen aus. Darüber hinaus absolvieren immer wieder Studenten der Verwaltungswissenschaften im Landratsamt ihre Praxisphasen. Insgesamt sind derzeit 340 Mitarbeiter beim Landratsamt Lindau beschäftigt.

Die Auszubildenden lernen ein breites Spektrum an Aufgabenfeldern kennen

Als künftige Verwaltungsfachangestellte durchlaufen die neuen Auszubildenden in den nächsten Jahren viele unterschiedliche Fachbereiche des Landratsamtes und lernen dort ein breites Spektrum an Aufgabenfeldern kennen, so beispielsweise den Katastrophenschutz, die Jugendhilfe, den Umwelt- und Klimaschutz, die Tourismusförderung oder die Aufnahme von Asylsuchenden. Aber auch in amtsinterne Prozesse erhalten die jungen Menschen während ihrer Ausbildungszeit Einblicke, wie ins Personalwesen, in die Organisationsentwicklung oder in den Bereich Finanzen und Liegenschaftsverwaltung.

Gesamtgesellschaftliche Themen

„Was die Arbeit in unserer Behörde so spannend macht, ist der oftmals direkte Bezug zu gesamtgesellschaftlichen Themen. Außerdem bieten wir bei guter Leistung auch gute Übernahme- und Entwicklungschancen“, so Landrat Elmar Stegmann. Wer an einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Landratsamt Lindau interessiert ist, kann sich noch bis zum 25. September 2022 für das Ausbildungsjahr 2023 bewerben.