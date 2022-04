Das Stadtwerk am See ist „Digital-Champion“

Das Stadtwerk am See landet bei einer unabhängigen Studie der Zeitschrift „Focus Money“ auf Platz 3 der bundesweiten „Digital-Champions“ – noch vor großen Playern wie den Stadtwerken München, Düsseldorf oder Leipzig. Gegenstand der Untersuchung waren die Aktivitäten und Projekte von rund 12.000 Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und Innovation im Jahr 2021. Zu den Herausgebern der Studie zählt neben „Focus Money“ auch „Deutschland Test“ sowie das unabhängige „Institut für Management- und Wirtschaftsförderung“ aus Hamburg.

„Die Technologien, die mit der Digitalisierung Hand in Hand gehen, entwickeln sich in immer rasanter werdendem Tempo“

Um als Unternehmen – vor allem in Pandemiezeiten – wettbewerbs- und handlungsfähig zu bleiben, komme man nicht um das Thema Digitalisierung herum, so die Prüfer. „Digitalisierungsthemen haben wir schon immer als Chance gesehen“, klärt Daniel Maucher, Projektleiter Digitalisierung beim Stadtwerk, auf. Man habe früh angefangen, Digitalisierungsthemen aktiv anzugehen und Prozesse dahingehend zu optimieren. „Die Technologien, die mit der Digitalisierung Hand in Hand gehen, entwickeln sich in immer rasanter werdendem Tempo. Um da am Ball zu bleiben, bedarf es einer einheitlichen Unternehmensstrategie“, gibt Maucher zu verstehen.

Was auf dem Weg dahin geholfen habe: „Anstatt nur über Digitalisierung zu sprechen, gründeten wir einen bunt gemischten Arbeitskreis mit der Aufgabe, das ganzheitliche digitale Denken in konkrete Strukturen und Projekte zu gießen. Dadurch sind die abteilungs- und bereichsspezifischen Projekte rund um Digitalisierung stets Teil des Arbeitsalltags.“ Mit diesem System und der dahinterliegenden Strategie fährt man beim Stadtwerk gut, das beweist die Top 3-Focus-Platzierung einmal mehr: „Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir uns als mittelständisches Stadtwerk keinesfalls hinter den Großen der Branche verstecken müssen, sondern in Sachen Digitalisierung absolut stolz auf unsere Vorreiterrolle im bundesweiten Vergleich sein können“, zieht Maucher Fazit.

Auf diese Technologien fokussiert sich das Stadtwerk am See

Derzeit setze man sich unter anderem intensiv mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Stromnetz auseinander. Dadurch könne das Netz in letzter Konsequenz auch beim vermehrten Einspeisen nicht planbarer Energien wie Sonnen- oder Windkraft sowie bei zusätzlichen Lasten, wie beispielsweise E-mobilen Ladevorgängen, stabil gehalten werden. Auch die extrem vielfältige, Funknetz-basierte Lorawan-Technik zählt zu den aktuellen Digitalisierungsprojekten des regionalen Energieversorgers.