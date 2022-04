Azubis des Stadtwerks am See spenden an Pfingstweid

Von links: Lorenz Breyer, Stadtwerk am See; Nora Gollob, Pfingstweid-Sprecherin; ein Vertreter des Pfingstweid-Rats; Lars Kehling, Pädagogischer Vorstand der Pfingstweid; ein weiteres Mitglied des Pfingstweid-Rats und Fabian Pentzlin, Stadtwerk am See. Foto: Stadtwerk am See