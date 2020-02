Das erwartet die Besucher auf der Aqua-Fisch 2020

Mit rund 160 Ausstellern aus elf Nationen bietet die Aqua-Fisch eine große Plattform zum Austausch mit Experten und allen, die nicht genug von Angeln, Aquaristik und Terraristik bekommen. Mit Vortragsforen und Demonstrationen wird das Angebot mit Bereichen zum Mitmachen abgerundet. Hobby-Fliegenbinder haben bei den EFFA Open 2020, dem neunten europäischen Bindewettbewerb der European Fly Fishing Association (EFFA) die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Abwechslungsreiches Programm

„Bereits zum 29. Mal zeigt sich die größte Fischmesse Süddeutschlands als absoluter Hochkaräter. Sie bietet den optimalen Treffpunkt für Angler, Aquarianer und Fliegenfischer“, stellt Messegeschäftsführer Klaus Wellmann fest. Projektleiterin Petra Rathgeber ergänzt: „Der Bereich der Angelboote wird in diesem Jahr mit einer größeren Fläche vertreten sein.“ Im Testbecken in Halle A7 demonstrieren Aussteller kleine Angelboote, Köder und deren Funktionen. Das Vortragsprogramm informiert unter anderem über die Auswahl des richtigen Köders, Tipps für Angelreisen und Echolote.

Ein Highlight für Aquarien- und Terraristik-Freunde ist die Halle B5, in der Flossentiere und Reptilien sowie Futter, Beleuchtung und Pflanzen für die richtige Ausstattung zu sehen sind. Diverse Aktionsbereiche zum Mitmachen stehen im Foyer Ost im Mittelpunkt. Dort befindet sich auch das Angelforum, wo Besucher Informationen aus erster Hand erhalten. Hochkarätige Redner geben ihr Wissen an Interessierte weiter: Auf der Bühne werden Experten wie Raubfisch-Angler Dietmar Isaiasch Vorträge zu Themen wie „Die Macht der weichen Köder! Gummis & Co. für kapitale Zander, Hecht und Barsch“ behandeln.

Fisch des Jahres

Praktische Tipps geben Experte Hans Spinnler und Instruktoren der EFFA: Sie demonstrieren am Fliegenfischerpool in Halle A7 unterschiedliche Wurftechniken. Ebenfalls von der EFFA werden Profis in die Kunst des Fliegenbindens einweihen. Markus Kunter bietet zu diesem Thema Workshops an. Am Schaubecken des Landesfischereiverbandes (LFV) Baden-Württemberg kann die „Nase“, der Fisch des Jahres 2020, bewundert werden. Ebenfalls im Foyer Ost werden die Siegerbilder des Foto-Wettbewerbs „Catch your fish(ing) moment“ ausgestellt.

Fisch-Schwärme und Reptilien aller Art und Größe stehen in Halle B5 im Mittelpunkt. Reptilien-Freunde erwartet in der Sonderschau Terraristik die ganze Bandbreite von Echsen, Schlangen, Spinnen und Wirbellosen. Darüber hinaus gibt es von Pflanzen über Filter und Beleuchtung alles für die Gestaltung der Behausungen. Im Rahmen der Auktion des Schweizer Kampffisch-Vereins Betta Helvetia werden die kleinen farbenprächtigen Süßwasserfische versteigert.

Neu in diesem Jahr

Neu in diesem Jahr ist die Sonderschau zum Thema Garnelen in der Halle B5 mit rund 20 Ausstellungsaquarien. Ästhetische Aquarienlandschaften erschaffen Aquascaping-Experten wie Manuel Krauss und der mehrfache Aquascaping Weltmeister Volker Jochum. Die jungen Besucher können während einer Rallye auf dem Messegelände spielerisch Fragen zum Thema Fisch beantworten, im kleinen Wasserbecken im Foyer Ost Kunstfische angeln und Filme im Kinderkino ansehen.

Die Aqua-Fisch 2020 ist am Freitag, 6. März und Samstag, 7. März von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. März von 9 bis 17 Uhr geöffnet.