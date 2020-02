Coronavirus: all about automation wird verschoben

Die all about automation findet jedes Jahr viermal in ganz Deutschland statt. Für Friedrichshafen soll es nun einen neuen Termin geben. „Die rapide Verschärfung der Situation um den Corona-Virus sowie das Verbot von Veranstaltungen in der benachbarten Schweiz hat eine kurzfristige Neubewertung der Lage erfordert“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der untitled exhibitions gmbh aus Stuttgart. Eigentlich sollten am 4. und 5. März über 280 Austeller am Standort Friedrichshafen vertreten sein.

Abstimmung mit der Messe Friedrichshafen läuft

„Im Interesse der Gesundheit sowie der Minimierung von vermeidbaren Aufwendungen unserer Aussteller und Besucher haben wir beschlossen, die all about automation in Friedrichshafen vom 4. und 5. März 2020 auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben. Wir sind in der Abstimmung mit der Messe Friedrichshafen für einen Alternativtermin“, erklärt der Veranstalter.